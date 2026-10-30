Nhận diện tiềm năng, tìm 'bài toán lớn' cho Đồng Nai phát triển bền vững

Tại khu vực Sân bay Long Thành, tổ khảo sát đã nghe đại diện Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành báo cáo về hiện trạng, định hướng phát triển, quản lý, vận hành và các vấn đề thực tiễn đặt ra, tập trung vào nhu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng số, dữ liệu, logistics và các lĩnh vực liên quan.

Tổ khảo sát tại khu vực Sân bay Long Thành. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai.

Tổ khảo sát tập trung trao đổi về định hướng phát triển đô thị sân bay, hệ sinh thái hàng không, logistics, hạ tầng số, dữ liệu và các giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ phát triển khu vực. Trong đó, các vấn đề liên quan đến kết nối hạ tầng, dữ liệu, phối hợp giữa các chủ thể, dịch vụ và hệ sinh thái phát triển được đặt ra nhằm tìm kiếm những giải pháp phù hợp.

Đối với Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, tổ khảo sát tập trung vào phát triển du lịch sinh thái, kinh tế điểm đến; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo tồn, quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Các nội dung khảo sát tập trung nhận diện những vấn đề về quản lý, khai thác bền vững tài nguyên, thông tin và dữ liệu điểm đến, liên kết sản phẩm, quảng bá và nâng cao trải nghiệm du khách.

Tổ khảo sát đã tiến hành khảo sát thực tế tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai.

Qua đó, tại đây đang được chú trọng triển khai mô hình quản lý du lịch sinh thái thông minh, ứng dụng chuyển đổi số, bản đồ số du lịch rừng, vé điện tử, giám sát môi trường bằng IoT, bảo đảm 100% diện tích rừng được quản lý, bảo vệ bền vững.

Qua các cuộc khảo sát, Hội đồng Tư vấn có thêm cơ sở thực tiễn để tham vấn định hướng phát triển, xác định các trụ cột tăng trưởng, chương trình ưu tiên và khả năng kết nối, huy động nguồn lực, từ đó đề xuất các “bài toán lớn” có thể giải quyết thông qua hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy Đồng Nai phát triển bền vững.