Nhận diện, tháo gỡ điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tính đến ngày 7/10, một số nhiệm vụ đã được hoàn thành, bao gồm: Xây dựng các văn bản để triển khai những nhiệm vụ liên quan; tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại một số cơ quan Trung ương và địa phương; tổ chức họp, hội thảo, toạ đàm và các hình thức phù hợp để trao đổi, lấy ý kiến chuyên sâu đối với kết quả tổng rà soát; xây dựng dự thảo Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát; tổ chức truyền thông, tuyên truyền...

Sau khi lắng nghe các bộ, cơ quan trao đổi, thảo luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những kết quả bước đầu và cơ bản nhất trí với báo cáo, ý kiến của các đại biểu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của tổng rà soát đợt này không phải chỉ đếm bao nhiêu văn bản được rà soát và bao nhiêu văn bản bãi bỏ. Quan trọng hơn là phải chỉ ra được những điểm nghẽn nào của hệ thống pháp luật đang cản trở sự phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả rà soát phải tập trung nhận diện, phân tích chuyên sâu những vấn đề, những điểm nghẽn pháp lý mang tính hệ thống, liên ngành, tác động lớn đến sự phát triển. Trong đó, ưu tiên rà soát, xử lý các quy định pháp luật đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tập trung rà soát các nhóm vấn đề mà Bộ Tư pháp đã bước đầu nhận diện, nêu tại báo cáo. Văn phòng Chính phủ có đưa ra 9 nhóm vấn đề và có đề xuất; đề nghị các bộ, ngành tập trung rà soát các nhóm vấn đề, đồng thời có trách nhiệm nhận diện và chủ động gửi về Bộ Tư pháp tổng hợp trước ngày 12/10/2026.

Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò chủ động của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp cho các cơ quan, địa phương; kịp thời xử lý ngay những vấn đề liên quan đến dữ liệu, phần mềm để hỗ trợ việc rà soát. Đối với các trường hợp chậm, không bảo đảm chất lượng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo để có hình thức đôn đốc, nhắc nhở, phê bình nếu không đáp ứng được yêu cầu.

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát tình hình, lập dự toán, bố trí kinh phí phục vụ công việc này; nếu có vướng mắc thì hướng dẫn ngay. Bộ Khoa học và Công nghệ tích cực phối hợp với các bộ, ngành về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để rà soát và hướng dẫn kịp thời đối với những trường hợp có vướng mắc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên chủ trì tổ chức các hoạt động tham vấn rộng rãi, lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các thành viên, hội viên về những bất cập trong các quy định pháp luật. Trong đó, phải chỉ rõ quy định, văn bản cụ thể có vướng mắc, bất cập để xử lý; tổ chức các hoạt động cho ý kiến đối với kết quả tổng rà soát, tổng hợp gửi về bộ, ngành, địa phương có liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện kết quả tổng rà soát.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo Phó Thủ tướng, có những phát hiện của các hội, các cơ quan rất sắc bén, cần nghiên cứu, tiếp thu. Tuy nhiên, có những đề xuất mang tính cá nhân, phải đặt trong tổng thể hệ thống đồng bộ, hướng đến mục tiêu phát triển chung chứ không phải vì lợi ích của nhóm doanh nghiệp hay lĩnh vực nào.

Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, qua thực tiễn công tác kiểm toán, thanh tra bổ sung các kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các kết luận kiểm toán, thanh tra, gửi cơ quan có thẩm quyền để cập nhật, bổ sung nội dung báo cáo rà soát.

Các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác truyền thông về vai trò, ý nghĩa và kết quả của việc rà soát hệ thống văn bản, tạo khí thế, quyết tâm chính trị cao nhất để góp phần hoàn thành mục tiêu của đợt tổng rà soát lần này...