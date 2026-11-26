Video PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chia sẻ:

Hội thảo giáo dục năm 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều chủ trương, chính sách lớn về giáo dục đang được triển khai. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của hội thảo đối với yêu cầu đưa chính sách vào cuộc sống và tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục?

Thời gian qua, nhiều chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW, đã được thể chế hóa thành luật và nghị quyết của Quốc hội, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Đây chính là điểm nhấn của Hội thảo giáo dục năm 2026. Thay vì bàn định hướng chung, Hội thảo tập trung đánh giá thực chất quá trình triển khai từ cơ sở; nhận diện thẳng thắn các điểm nghẽn về thể chế, phân cấp quản lý và phân bổ nguồn lực. Với 68 bài tham luận chất lượng cao gửi về, Hội thảo sẽ cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn trực tiếp phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội và kiến nghị với Chính phủ.

Thước đo thành công không phải là số lượng văn bản ban hành, mà là chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, cơ hội học tập của người dân và sự tiến bộ của người học.

Thưa ông, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các khối lớp. Nhìn lại quá trình đổi mới vừa qua, ông nhận thấy đâu là những vấn đề cần ưu tiên giải quyết để chất lượng giáo dục được phản ánh thực chất qua năng lực và sự tiến bộ của học sinh, thay vì điểm số và thành tích?

Việc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã triển khai ở tất cả các khối lớp là dấu mốc quan trọng, nhưng để đổi mới đi vào thực chất, cần ưu tiên giải quyết ba khâu then chốt.

Thứ nhất, đổi mới căn bản công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng đo lường năng lực thực chất, khắc phục tình trạng dạy học nặng về ghi nhớ kiến thức hay chạy theo chỉ tiêu thành tích.

Thứ hai, hoàn thiện việc triển khai chương trình, sách giáo khoa đi đôi với bảo đảm đồng bộ các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Khi phương thức đánh giá thay đổi và điều kiện dạy học được bảo đảm, chất lượng giáo dục mới phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của từng học sinh.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Đội ngũ nhà giáo giữ vai trò quyết định chất lượng giáo dục, nhưng tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, áp lực công việc và những bất cập trong chế độ đãi ngộ vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Theo ông chúng ta cần ưu tiên những chính sách gì để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề, tập trung cho hoạt động chuyên môn?

Nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, nhưng tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, áp lực công việc và bất cập trong chế độ đãi ngộ đang là những điểm nghẽn lớn được nhiều tham luận gửi về Hội thảo chỉ ra.

Để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề và tập trung cho chuyên môn, theo tôi cần ưu tiên đồng bộ ba nhóm giải pháp:

Thứ nhất, bảo đảm chế độ đãi ngộ và thu hút nhân lực: Thực hiện thực chất và đồng bộ chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề; có cơ chế đủ mạnh để thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao, nhất là ở vùng khó khăn, khu vực biên giới và đối với các môn học đặc thù.

Thứ hai, giải quyết bài toán biên chế và giảm tải áp lực hành chính: Tháo gỡ vướng mắc trong giao và sử dụng biên chế giáo viên gắn với quy mô trường lớp; đồng thời cắt giảm mạnh các hồ sơ, sổ sách và thủ tục hành chính không cần thiết để thầy cô dành trọn thời gian cho giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn.

Thứ ba, nâng cao năng lực nghề nghiệp và bảo vệ vị thế nhà giáo: Chú trọng đầu tư đào tạo, bồi dưỡng năng lực sư phạm, năng lực số đáp ứng yêu cầu đổi mới; đồng thời xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, đề cao sự tôn trọng và bảo vệ danh dự, vị thế của người thầy.

Khi đời sống được bảo đảm, áp lực ngoài chuyên môn được giảm tải và vị thế được tôn trọng, đội ngũ nhà giáo mới có điều kiện phát huy cao nhất tâm huyết và sự sáng tạo cho sự nghiệp trồng người.

Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục là một mục tiêu quan trọng, nhưng khoảng cách về điều kiện học tập và chất lượng giáo dục giữa các vùng miền vẫn còn lớn. Ông đánh giá thế nào về những bất cập trong phân bổ nguồn lực hiện nay và cần có những điều chỉnh gì để thu hẹp khoảng cách này?

Thực tiễn cho thấy nguồn lực đầu tư cho giáo dục thời gian qua ở một số nơi còn dàn trải, chưa tập trung đúng mức cho địa bàn khó khăn và còn vướng mắc về cơ chế, quy định trong tổ chức thực hiện.

Để thu hẹp khoảng cách vùng miền, cần điều chỉnh cơ chế phân bổ ngân sách theo hướng ưu tiên rõ rệt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và các xã biên giới, gắn với trách nhiệm giải trình. Trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp, bảo đảm hạ tầng số và thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền.

Song song đó, cần khơi thông cơ chế xã hội hóa minh bạch để huy động thêm nguồn lực, bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng và chất lượng.

Nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Ảnh: TTXVN

Những vụ việc bạo lực học đường và xung đột trong môi trường giáo dục thời gian qua đặt ra yêu cầu về bảo vệ giáo viên và học sinh. Từ góc độ xây dựng và giám sát chính sách, ông nhận thấy còn những khoảng trống nào cần khắc phục để bảo đảm môi trường học đường an toàn, lành mạnh?

Những vụ việc bạo lực học đường và xung đột trong môi trường giáo dục thời gian qua cho thấy vẫn còn những khoảng trống trong tổ chức thực hiện chính sách: Cơ chế phối hợp liên ngành giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể ở cơ sở chưa thực sự chặt chẽ, còn lúng túng khi xử lý tình huống phát sinh; thiết chế tư vấn tâm lý học đường và công tác xã hội trong trường học ở nhiều nơi còn thiếu nhân lực chuyên trách và nguồn lực vận hành, nên chủ yếu mới xử lý phần ngọn thay vì phòng ngừa từ sớm; cần tiếp tục hoàn thiện quy định bảo vệ danh dự, nhân phẩm và quyền hành nghề hợp pháp của nhà giáo song hành với bảo vệ quyền trẻ em, nhất là trước tác động của không gian mạng.

Tại Hội thảo lần này, xây dựng văn hóa học đường an toàn, lành mạnh cũng là một nội dung quan trọng được thảo luận để kiến nghị giải pháp đồng bộ.

Tại một số địa phương, việc đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Ông có cho rằng chúng ta cần có cơ chế gì để gắn trách nhiệm của địa phương, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong dự báo nhu cầu, tổ chức đào tạo và sử dụng nhân lực?

Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, đào tạo nhân lực vẫn thiên về năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo mà chưa bám sát nhu cầu thị trường lao động và định hướng thu hút đầu tư. Để khắc phục tình trạng này, cần thiết lập cơ chế gắn kết thực chất giữa địa phương - cơ sở đào tạo - doanh nghiệp: Chính quyền địa phương phải giữ vai trò điều phối, công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng dữ liệu dự báo nhu cầu nhân lực trung, dài hạn theo từng ngành nghề; mở rộng cơ chế đặt hàng đào tạo, phát triển mô hình trung học nghề, nhân rộng mô hình trường nghề gắn với doanh nghiệp và thúc đẩy tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; hoàn thiện chính sách khuyến khích về thuế, tài chính đi đôi với cơ chế để doanh nghiệp trực tiếp tham gia xây dựng chương trình, tiếp nhận thực hành và cam kết tuyển dụng, qua đó gắn kết thực chất với nhà trường trong suốt quá trình đào tạo và sử dụng nhân lực, nhất là ở các ngành công nghệ chiến lược.

Diễn ra ngày 27/11 tại Nhà Quốc hội, hội thảo Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hướng tới đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo vào cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn ông!