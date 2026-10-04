Nhận diện sớm, ngăn ngừa bạo lực học đường

Công an phường Đông Gia Nghĩa tuyên truyền về phòng, chống BLHĐ cho học sinh trên địa bàn

Khi xích mích nhỏ dẫn đến bạo lực

Khoảng 15 giờ ngày 30/9/2026, tại khu vực nhà vệ sinh nam của Trường THPT Phạm Văn Đồng (phân hiệu xã Nhân Cơ), nam sinh S. (lớp 12) đã tấn công em T., học sinh cùng khối.

Sau sự việc, T. gọi điện báo cho người thân và được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy em bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch 2 xoang hàm 2 bên và gãy xương cánh mũi trái.

Nam sinh tấn công bạn học cùng khối trong nhà vệ sinh (Ảnh cắt từ clip)

Lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường yêu cầu 2 học sinh làm bản tường trình; đồng thời đề nghị cơ quan công an phối hợp làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Theo tường trình, giữa 2 nam sinh chỉ phát sinh xích mích trong giờ ra chơi. Dù được học sinh khác can ngăn tại lớp, nhưng mâu thuẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, dẫn đến việc S. tấn công T. tại khu vực nhà vệ sinh nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đánh giá vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Để xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, ngành giáo dục yêu cầu Trường THPT Phạm Văn Đồng khẩn trương xử lý vi phạm theo mức độ của từng học sinh.

Trường THPT Phạm Văn Đồng (phân hiệu) đang khẩn trương xử lý vụ việc để ổn định tâm lý học sinh

“Quan điểm của nhà trường là xử lý vi phạm nghiêm túc nhưng bảo đảm tính giáo dục, nhân văn. Nguyên tắc là kịp thời, đúng chức năng, thẩm quyền, bảo mật thông tin, đặt sự an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh làm trung tâm”, ông Đào Công Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng cho hay.

Chủ động nhận diện bạo lực học đường

Vụ BLHĐ khiến nhiều phụ huynh có con học tại phân hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng lo lắng. Từ gia đình, nhiều phụ huynh cho rằng việc thường xuyên nhắc nhở, đồng hành cùng con trong giai đoạn tuổi vị thành niên là cần thiết, nhất là khi các em chịu tác động ngày càng lớn từ mạng xã hội.

Anh Lương Văn Phóng, phụ huynh có con học lớp 10 cho biết, mỗi ngày anh dành thời gian đưa đón con đến trường. Bên cạnh nhắc nhở con giữ gìn đạo đức, không để phát sinh mâu thuẫn với bạn bè, anh cũng lưu ý con không chia sẻ, phát tán các video bạo lực hoặc cổ súy cho những hành động tương tự.

Anh Lương Văn Phóng cho biết, hằng ngày đều lưu ý con không chia sẻ, phát tán các video bạo lực hoặc cổ súy cho những hành động tương tự

“Ở độ tuổi THPT, tâm lý các cháu có nhiều thay đổi, đôi khi muốn thể hiện bản thân. Vì vậy, tôi thường xuyên nhắc nhở, khuyên bảo con để cháu biết kiềm chế, ứng xử phù hợp khi có mâu thuẫn”, anh Phóng chia sẻ.

Ông Đào Công Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng cho biết thêm, ngay sau vụ việc, thông qua tin báo của học sinh, nhà trường cũng phát hiện một mâu thuẫn khác phát sinh trên mạng xã hội, có nguy cơ dẫn đến xô xát ngoài thực tế. Các thầy cô giáo đã kịp thời nắm bắt, xử lý và giải quyết sự việc.

Với học sinh, việc xử lý cần kết hợp giữa giáo dục pháp luật, đạo đức và kỹ năng sống, giúp các em nhận thức rõ hậu quả của hành vi, từ đó loại bỏ tâm lý bất mãn, thù hằn và hạn chế nguy cơ tái phạm. Ông Đào Công Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc bắt đầu từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng nếu không được phát hiện, giải quyết kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, công tác phòng, chống BLHĐ cũng được triển khai thường xuyên, trong đó chủ động nhận diện nguy cơ sẽ góp phần hạn chế tình trạng bạo lực trong trường học.

Tại Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (phường Nam Gia Nghĩa), để hạn chế những mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành hành vi cực đoan, trường yêu cầu học sinh không sử dụng điện thoại di động trong thời gian đến lớp.

Hệ thống camera giúp Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến phát hiện sớm những mâu thuẫn giữa học sinh

Song song đó, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, đặc biệt là kỹ năng sử dụng mạng xã hội, được triển khai thường xuyên trong năm học.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến cho rằng, phòng, chống BLHĐ không chỉ dừng ở việc xử lý khi sự việc đã xảy ra mà cần được thực hiện từ sớm, thông qua giáo dục, định hướng nhân cách và xây dựng môi trường học đường lành mạnh.

“Nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục tổ chức các hoạt động mang tính hướng thiện, định hướng nhân cách cho học sinh, giúp các em phát huy những đức tính tốt đẹp; đồng thời có hình thức xử lý, giáo dục phù hợp để ngăn chặn hành vi BLHĐ”, ông Sơn nói.

Bên cạnh trách nhiệm của nhà trường, sự đồng hành của gia đình có ý nghĩa quan trọng. Khi gia đình và nhà trường cùng chủ động nhận diện nguy cơ, những mâu thuẫn từ sớm sẽ có thêm cơ hội được tháo gỡ trước khi trở thành hành vi gây tổn hại cho học sinh.

Phòng, chống BLHĐ cần được thực hiện từ sớm, thông qua giáo dục, định hướng nhân cách và xây dựng môi trường học đường lành mạnh

Chị H., phụ huynh học sinh Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa) cho rằng, cha mẹ cần dành thời gian trò chuyện, lắng nghe để kịp thời nhận biết những thay đổi trong tâm lý, các mối quan hệ và cách ứng xử của con em mình.

“Nếu được người lớn quan tâm, hướng dẫn từ sớm, nhiều sự việc có thể được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh”, chị H. nói.

Những hậu quả mà BLHĐ gây ra kể cả thể xác hay tinh thần cũng đều trực tiếp ảnh hưởng đến công việc học tập cũng như tương lai của học sinh nếu không được can thiệp kịp thời.

Phòng, chống BLHĐ không chỉ là vấn đề xử lý hậu quả, mà cần bắt đầu chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho mọi đứa trẻ ngay từ trong gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho rằng, phòng, chống BLHĐ là nhiệm vụ không chỉ riêng ngành giáo dục và cần có sự vào cuộc của chính gia đình và toàn xã hội. Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, thì việc phát hiện, xử lý kịp thời những mâu thuẫn nhỏ sẽ góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn BLHĐ.

Phòng, chống BLHĐ phải được thực hiện thường xuyên, chủ động và từ sớm, từ xa; mỗi cán bộ, giáo viên, phụ huynh cần quan tâm, lắng nghe và kịp thời hỗ trợ học sinh khi có dấu hiệu bất thường. Qua đó, góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, tạo môi trường để học sinh được học tập và phát triển toàn diện Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng