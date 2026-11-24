Bà Võ Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Cửa Nam phát biểu. (Ảnh: BTC cung cấp)

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày hội kiểm tra, đánh giá giọng nói miễn phí và tọa đàm “Thanh âm giọng nói-Phương pháp chữa ngọng triệt để” diễn ra tại Phố Sách Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, giáo viên và người dân.

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 chuyên gia đào tạo giọng nói, giáo viên và những người hoạt động trong lĩnh vực sư phạm giọng nói, chữa ngọng đến từ nhiều địa phương.

Tại ngày hội, người dân, đặc biệt là trẻ em, được kiểm tra, đánh giá giọng nói miễn phí, nhận diện những lỗi phát âm thường gặp và tư vấn hướng luyện tập phù hợp. Các hoạt động thực hành, hướng dẫn phát âm trực tiếp cũng được tổ chức cho học sinh ở nhiều lứa tuổi và người trưởng thành.

Phát biểu tại chương trình, bà Võ Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Cửa Nam cho biết, hoạt động kiểm tra giọng nói miễn phí nhằm tạo điều kiện để người dân, trẻ em trên địa bàn và những người quan tâm có cơ hội nhận diện các vấn đề trong phát âm, từ đó cải thiện khả năng giao tiếp và sự tự tin khi nói trước đám đông.

Theo bà Võ Quỳnh Anh, đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần nâng cao ý thức sử dụng tiếng Việt rõ ràng, mạch lạc và gìn giữ giá trị ngôn ngữ dân tộc.

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung trao đổi về vai trò của giọng nói trong giáo dục, giao tiếp và đời sống; những lỗi phát âm phổ biến, nguyên nhân hình thành cũng như phương pháp luyện tập, điều chỉnh. Các nội dung được đề cập gồm nhận diện lỗi phát âm, hướng dẫn luyện tập theo từng nhóm âm, cách hỗ trợ trẻ trong quá trình phát triển ngôn ngữ và rèn luyện giọng nói phục vụ công việc giảng dạy, đọc podcast, thu âm bài giảng.

Chuyên gia ngôn ngữ Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng, chữa ngọng không đơn thuần là việc lặp đi lặp lại một âm hoặc một từ để bắt chước. Người học cần nhận diện chính xác lỗi phát âm, hiểu cách tạo âm và lựa chọn phương pháp luyện tập phù hợp với từng trường hợp.

Đông đảo các chuyên gia, giáo viên và những người hoạt động trong lĩnh vực sư phạm giọng nói, chữa ngọng đến từ nhiều địa phương tham dự. (Ảnh: BTC cung cấp)

Theo chuyên gia này, những lỗi phát âm thường gặp ở người Việt tập trung ở một số nhóm như nhầm lẫn giữa âm N-L, S-X, D-GI-R, thanh hỏi-ngã; phát âm chưa rõ nguyên âm, phụ âm, vần dài hoặc đặt lưỡi chưa đúng vị trí khi tạo âm.

Đáng chú ý, lỗi cắt ngắn vần dài thường gặp ở trẻ nhỏ. Khi phát âm những vần có cấu trúc phức tạp như: anh, inh, ếch, oăng, trẻ có xu hướng lược bỏ âm hoặc đọc không trọn vẹn. Chẳng hạn, “anh” thành “ăn”, “màu xanh” thành “màu săn”, “quả chanh” thành “quả chăn”, “hoành tráng” thành “hoàn”.

Một số trường hợp còn nhầm lẫn giữa vần mở và vần có âm cuối, hoặc phát âm chưa chính xác các nhóm phụ âm, thanh điệu. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Mai, những lỗi này có thể chịu ảnh hưởng từ thói quen sinh hoạt, môi trường giao tiếp và đặc điểm ngôn ngữ vùng miền.

Nếu người thân, người chăm sóc hoặc giáo viên thường xuyên phát âm chưa rõ một số âm, trẻ có thể tiếp nhận và hình thành thói quen tương tự. Vì vậy, việc người lớn nhận diện lỗi phát âm của chính mình, điều chỉnh cách nói và tạo môi trường giao tiếp phù hợp cũng là yếu tố cần quan tâm trong quá trình hỗ trợ trẻ.

Về phương pháp luyện tập, chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Mai giới thiệu cách tiếp cận theo trình tự từ nguyên âm, phụ âm, vần đến dấu thanh. Người học cần bắt đầu từ những nội dung cơ bản, luyện tập có hệ thống rồi tăng dần mức độ, thay vì chỉ sửa từng từ riêng lẻ một cách máy móc.

Về phương pháp luyện tập, chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Mai giới thiệu cách tiếp cận theo trình tự từ nguyên âm, phụ âm, vần đến dấu thanh. (Ảnh: BTC cung cấp)

Cùng trao đổi tại tọa đàm, chuyên gia trị liệu âm ngữ Phạm Văn Luân tập trung giới thiệu phương pháp sử dụng bản đồ chữa ngọng và vai trò của việc luyện tập thường xuyên. Theo ông, điều quan trọng trong quá trình sửa lỗi phát âm là mỗi người phải nhận diện được lỗi sai của bản thân, chủ động điều chỉnh và kiên trì thay đổi thói quen cũ. Việc luyện tập cần được thực hiện từng bước, duy trì thường xuyên để người học dần thích nghi với cách phát âm mới.

Các chuyên gia nhấn mạnh, đối với trẻ em, sự tương tác thường xuyên với cha mẹ và những người chung quanh có vai trò quan trọng trong phát triển khả năng ngôn ngữ. Khi người lớn ít trò chuyện, thiếu thời gian hướng dẫn hoặc trẻ phụ thuộc nhiều vào các thiết bị điện tử, cơ hội thực hành giao tiếp trực tiếp có thể bị hạn chế. Vì vậy, phụ huynh cần dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và hướng dẫn con phát âm trong những tình huống sinh hoạt hằng ngày. Môi trường giao tiếp tích cực giúp trẻ có thêm cơ hội nghe, thực hành và hình thành khả năng diễn đạt rõ ràng.

Các chuyên gia cũng lưu ý, không nên mặc định mọi lỗi phát âm ở trẻ đều tự hết khi lớn lên. Một số lỗi có thể được cải thiện theo quá trình phát triển, nhưng với những trường hợp kéo dài hoặc ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, phụ huynh cần quan tâm đánh giá và tìm hướng hỗ trợ phù hợp.

Với người trưởng thành, việc cải thiện phát âm vẫn có thể thực hiện thông qua quá trình luyện tập, điều chỉnh thói quen và thực hành thường xuyên. Phát âm rõ ràng không chỉ giúp truyền tải thông tin chính xác mà còn hỗ trợ giao tiếp, thuyết trình và nâng cao sự tự tin trong công việc, cuộc sống.

Thông qua hoạt động kiểm tra, tư vấn và trao đổi chuyên môn, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của giọng nói, khuyến khích mỗi người quan tâm hơn đến việc sử dụng tiếng Việt rõ ràng, mạch lạc trong đời sống hằng ngày.