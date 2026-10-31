Nhận diện sớm, giải quyết từ chi bộ

Tại thôn Nậm Khắt, vụ tranh chấp đất lâm nghiệp giữa 2 gia đình cùng dòng họ từng khiến mối quan hệ vốn thân thiết trở nên căng thẳng. Nguyên nhân xuất phát từ việc gia đình anh Giàng A Dờ trồng tre lấn sang khoảng 100 m² đất lâm nghiệp của gia đình anh Giàng Xông Xử. Dù diện tích tranh chấp không lớn, nhưng hai bên đều có những lý lẽ riêng, khiến bất đồng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm.

Nắm sự việc, Chi bộ thôn Nậm Khắt đã phối hợp với các lực lượng ở cơ sở thành lập tổ hòa giải, trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu nguyên nhân và vận động 2 gia đình cùng trao đổi, giải quyết. Với sự kiên trì của những người làm công tác hòa giải, vụ việc đã được tháo gỡ.

Anh Giàng Xông Xử chia sẻ: “Sau khi được cán bộ thôn giải thích, hai bên đã ngồi lại nói chuyện và thống nhất giải quyết. Điều quan trọng là anh em trong họ vẫn giữ được tình cảm, không vì chuyện đất đai mà mất đoàn kết”.

Mỗi năm, địa bàn phát sinh khoảng 3 - 5 vụ việc liên quan đến đất đai, an ninh trật tự và bất đồng trong đời sống. Vì vậy, chi bộ chú trọng nắm bắt tư tưởng, dư luận Nhân dân, chủ động phát hiện và giải quyết vấn đề từ sớm. Anh Thào A Pàng - Bí thư Chi bộ thôn Nậm Khắt cho biết: “Chi bộ phân công đảng viên bám sát địa bàn, phối hợp với các đoàn thể giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, việc vượt thẩm quyền được báo cáo xã, không để kéo dài”.

Sau khi sáp nhập thôn Đề Chờ Chua B và Púng Luông thành thôn Púng Luông, địa bàn rộng hơn, số hộ dân tăng, khối lượng công việc của cán bộ thôn nhiều hơn. Việc sắp xếp lại tổ chức cũng kéo theo thay đổi về chức danh và chế độ phụ cấp.

Trước đây, anh Giàng A Lềnh đảm nhiệm đồng thời chức danh Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Sau sáp nhập, anh tiếp tục giữ cương vị Bí thư Chi bộ nhưng không còn kiêm nhiệm chức danh trước đây. Thu nhập từ phụ cấp giảm, trong khi yêu cầu công việc ngày càng cao. Dẫu vậy, người bí thư chi bộ vẫn giữ tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng với nhiệm vụ mới.

Anh Lềnh chia sẻ: “Địa bàn rộng, công việc nhiều hơn nên tôi phải chủ động sắp xếp thời gian, gần gũi bà con. Là Bí thư Chi bộ, tôi phải gương mẫu thì đảng viên và Nhân dân mới tin tưởng, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ của thôn”.

Tinh thần ấy được thể hiện qua việc anh cùng các đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống. Tại thôn Púng Luông, những mô hình trồng sâm, may thổ cẩm, chăn nuôi đang mở ra hướng phát triển sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, chi bộ chú trọng nắm tâm tư của cán bộ, đảng viên và Nhân dân sau sáp nhập, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức, phương thức hoạt động và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Sự gương mẫu của người đứng đầu trở thành yếu tố quan trọng để duy trì đoàn kết, thống nhất trong chi bộ.

Thời gian qua, công tác nắm tư tưởng ở cơ sở tại Đảng bộ xã Púng Luông không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, quán triệt chủ trương mà đã gắn với việc giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống và hoạt động của tổ chức đảng. Từ đầu năm đến nay, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã thực hiện 7 cuộc tiếp công dân; UBND xã tiếp 80 lượt công dân, tiếp nhận 45 đơn kiến nghị, trong đó đã giải quyết 38 đơn.

Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, quyền lợi của người dân và những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Ngay sau khi tiếp nhận, các nội dung phản ánh được phân loại, xác minh và giao bộ phận chuyên môn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; những vấn đề phức tạp được tập trung rà soát, tháo gỡ, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Ông Nguyễn Anh Thuỷ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Púng Luông nhấn mạnh: “Đảng ủy yêu cầu các chi bộ chủ động giải quyết những vấn đề khó, nhất là những việc liên quan đến quyền lợi của người dân và tư tưởng cán bộ, đảng viên. Bí thư chi bộ phải kịp thời nắm tình hình, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Hiệu quả giải quyết công việc là căn cứ đánh giá trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu”.

Chủ động nắm tư tưởng, kịp thời giải quyết vấn đề từ cơ sở vừa củng cố đoàn kết, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vừa góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.