Nhận diện, phát hiện và xử lý ngay vi phạm, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an các địa phương

Dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố; báo cáo viên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an các địa phương. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP.

Dự tại điểm cầu Hà Nội có Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP

Tại Hội ý nghiệp vụ, các đại biểu đã xem phóng sự về tình hình triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Điện số 38/ĐK-HT ngày 06/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về SHTT.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Phương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều hành tham luận

Đồng thời, các đại biểu cũng nghe báo cáo viên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt chuyên đề liên quan đến công tác thực thi quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận về các chuyên đề liên quan đến công tác nghiệp vụ, kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm về xâm phạm quyền SHTT trên không gian mạng.

Thiếu tướng Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tham luận với chủ đề kinh nghiệm đấu tranh với loại tội phạm về xâm phạm quyền SHTT trên không gian mạng

Phát biểu tại Hội ý, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện đấu tranh thật sự khẩn trương, có hiệu quả với vi phạm, tội phạm xâm phạm SHTT thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu tại Hội ý nghiệp vụ

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu là đơn vị được giao chủ trì trong lĩnh vực này, cần đánh giá, nghiên cứu sâu hơn nữa trong việc hoàn thiện thể chế; nhận diện tội phạm; các hình thức sai phạm, vi phạm; bên cạnh việc đấu tranh cần kiến nghị, tham mưu xây dựng hoàn thiện pháp luật...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an các địa phương

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu sau Hội ý, các đơn vị liên quan hoàn chỉnh tài liệu Hội ý nghiệp vụ theo hướng dễ làm, dễ thực hiện gửi Công an các địa phương tổ chức phổ biến, nghiên cứu đối với từng đơn vị nghiệp vụ để cán bộ, chiến sĩ thống nhất nhận thức và nắm chắc cách làm trong công tác nhận diện, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ...