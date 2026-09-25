Nhận diện, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 25/9, Bộ Công an tổ chức Hội ý nghiệp vụ: “Nhận diện, phát hiện, điều tra, xử lý với vi phạm, tội phạm xâm phạm SHTT có yếu tố trực tuyến, biên giới, kinh doanh trên môi trường số, không gian mạng, sử dụng phần mềm không có bản quyền”. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu tại cuộc hội ý nghiệp vụ.

Toàn cảnh cuộc hội ý nghiệp vụ.

Dự cuộc hội ý có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố; báo cáo viên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an các địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu xem phóng sự về tình hình triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT và Điện số 38/ĐK-HT ngày 06/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về SHTT.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Phương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều hành các tham luận tại cuộc hội ý.

Đồng chí Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc hội ý.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Thanh tra và giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc hội ý.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo viên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt chuyên đề liên quan đến công tác thực thi quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận về các chuyên đề liên quan đến công tác nghiệp vụ, kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm về xâm phạm quyền SHTT trên không gian mạng...

Thiếu tướng Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát biểu tại cuộc hội ý.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng phát biểu tại cuộc hội ý.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện đấu tranh thật sự khẩn trương, có hiệu quả với vi phạm, tội phạm xâm phạm SHTT thời gian qua.

Phát biểu tại cuộc hội ý, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới và đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu là đơn vị được giao chủ trì trong lĩnh vực này, đánh giá, nghiên cứu sâu hơn nữa trong việc hoàn thiện thể chế; nhận diện tội phạm; các hình thức sai phạm, vi phạm. Bên cạnh việc đấu tranh, cần kiến nghị, tham mưu xây dựng hoàn thiện pháp luật...

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm yêu cầu, sau hội ý, các đơn vị liên quan hoàn chỉnh tài liệu hội ý nghiệp vụ theo hướng dễ làm, dễ thực hiện gửi Công an các địa phương tổ chức phổ biến, nghiên cứu đối với từng đơn vị nghiệp vụ để CBCS thống nhất nhận thức và nắm chắc cách làm trong công tác nhận diện, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm, tội phạm xâm phạm SHTT...