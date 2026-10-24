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Nhận diện, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: TS. Vũ Thị Thu Hiền, ThS. Trần Thị Thùy

Đơn vị: Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhan-dien-phan-bac-luan-dieu-sai-trai-cua-cac-the-luc-thu-dich-ve-duong-loi-chinh-sach-doi-ngoai-cua-viet-nam-hien-nay-471025.html