Nhận diện, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: TS. Vũ Thị Thu Hiền, ThS. Trần Thị Thùy
Đơn vị: Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
Xem chi tiết tại đây: Nhận diện, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhan-dien-phan-bac-luan-dieu-sai-trai-cua-cac-the-luc-thu-dich-ve-duong-loi-chinh-sach-doi-ngoai-cua-viet-nam-hien-nay-471025.html