PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng đa dạng về loại hình, mở rộng quy mô và gia tăng lượng người tham gia. Do vậy, các vấn đề như rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, nước thải, tiếng ồn, tiêu thụ tài nguyên nước và năng lượng, tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách thức quản lý, tổ chức và kiểm soát hoạt động.

Đối với các tỉnh duyên hải Bắc Bộ, vấn đề này càng có ý nghĩa thiết thực do đặc điểm tài nguyên và không gian phát triển đa dạng, bao gồm hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống, khu du lịch biển, đảo, vùng đất ngập nước, khu bảo tồn thiên nhiên, các công trình thể thao và không gian tổ chức sự kiện. Mỗi loại hình có đặc điểm khai thác, sử dụng tài nguyên và phát sinh chất thải khác nhau, đòi hỏi phương thức quản lý và giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương cũng nêu rõ những vấn đề cần quan tâm: Bảo vệ môi trường gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững; kiểm soát chất thải và các tác động môi trường tại khu, điểm du lịch, di tích, lễ hội và sự kiện thể thao; xác định sức chịu tải môi trường và yêu cầu quản lý hoạt động tại các điểm đến, nhất là trong mùa cao điểm; xây dựng tiêu chí, quy trình bảo vệ môi trường phù hợp từng loại hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; phát triển, duy trì và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường phù hợp điều kiện từng địa phương.

Ông Lê Thanh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đào tạo và môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình bày tham luận tại Hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo tập trung đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh duyên hải Bắc Bộ, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời phân tích điều kiện cần thiết để duy trì và nhân rộng. Các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trình bày tham luận “Tổng quan công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch”, ông Lê Thanh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, đánh giá khái quát kết quả công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhận diện vướng mắc cần được tháo gỡ, tham chiếu kinh nghiệm của một số quốc gia và tổ chức quốc tế; đề xuất định hướng, giải pháp cho giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn dài hạn.

Với tham luận về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình nêu rõ thực trạng các kết quả tích cực và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan quản lý, đơn vị kinh doanh; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát rác thải nhựa, gắn chỉ số xanh với thương hiệu địa phương và tăng cường phối hợp liên ngành.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để nhận diện những vấn đề cần ưu tiên, hoàn thiện định hướng, đề xuất giải pháp nâng công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại các địa phương.