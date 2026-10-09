Nhận diện những ứng cử viên giải Nobel Hòa bình 2026

Tổng cộng có 287 ứng viên, gồm 208 cá nhân và 79 tổ chức, đã được đề cử cho giải thưởng năm nay, giảm so với con số 338 ứng viên năm 2025.

Trong bối cảnh suy đoán ngày càng tăng về người được chọn, tờ Time đã nêu một số ứng cử viên nổi bật:

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump ngày 7-10 một lần nữa cho rằng mình xứng đáng được trao Giải Nobel Hòa bình năm nay. Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói rằng ông đã làm "hơn rất nhiều" so với bất kỳ Tổng thống Mỹ nào trước đây.

"Tôi không biết quyết định của họ (Ủy ban Nobel) sẽ là gì. Họ có tiếng là có thể không trao giải cho những người như tôi", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh sẽ là một "sự mất uy tín lớn" đối với Ủy ban Nobel Na Uy nếu họ không công bố ông là người đoạt giải vào ngày hôm nay, 9-10.

"Tôi có thể đã ngăn chặn việc thế giới bị hủy diệt hoàn toàn, bởi vì Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân, và đó là một điều tích cực", ông Trump nói khi liệt kê những lý do khiến ông cho rằng mình xứng đáng với giải thưởng danh giá.

Ông Trump từ lâu đã nói mình xứng đáng với giải thưởng. Các nhà lãnh đạo Israel, Campuchia và Pakistan đều từng nói đã đề cử ông Trump.

Tuy nhiên, mọi đề cử đều được giữ kín và Ủy ban Nobel Na Uy không công bố danh sách rút gọn. Dù vậy, mỗi năm, những cái tên vẫn được lan truyền trong dư luận và các cuộc cá cược về người chiến thắng.

Khi cuộc chiến Mỹ - Iran bước sang tháng thứ 8, các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump là một ứng cử viên khó có thể giành được giải năm nay.

Tổ chức Ứng phó Khẩn cấp của Sudan (ERR)

Cuộc nội chiến ở Sudan bắt đầu từ tháng 4-2023 đã làm leo thang một cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất trầm trọng.

Giao tranh giữa chính phủ và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) vào cuối năm 2025 đã đẩy dân thường đến nguy cơ nạn đói, khiến nhiều người bị mất nhà cửa và thiệt mạng hơn.

Tổ chức Ứng phó Khẩn cấp của Sudan đã cung cấp cứu trợ vô cùng cần thiết. Trong 3 năm qua đã có hơn 700 ERR xuất hiện trên khắp 18 bang của Sudan, huy động hơn 26.000 tình nguyện viên.

Sáng kiến do cộng đồng dẫn dắt này cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ lương thực, giáo dục, bảo vệ dân thường và hỗ trợ tâm lý xã hội.

Tổ chức từ thiện này là ứng cử viên hàng đầu cho Giải Nobel Hòa bình, với Polymarket đánh giá 17% cơ hội.

Thủ tướng Canada Mark Carney

Thủ tướng Canada Mark Carney nhậm chức vào tháng 4 năm ngoái trong bối cảnh rạn nứt thương mại với ông Trump và những lời đe dọa từ Washington về việc sáp nhập Canada và biến nước này thành bang thứ 51 của Mỹ.

Thủ tướng Canada Mark Carney

Căng thẳng thuế quan leo thang và sau khi đàm phán sụp đổ vào tháng 8-2026, Mỹ và Canada hiện đang trong một cuộc chiến thương mại.

Ông Carney đã mở ra các quan hệ thương mại và ngoại giao mới với Trung Quốc và châu Âu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Ông đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tháng 1-2026, lên án "bá quyền Mỹ" và khẳng định đã có một "sự rạn nứt trong trật tự thế giới".

Nỗ lực đoàn kết Canada trước các đe dọa của ông Trump dường như đã giúp ông tăng độ tín nhiệm trong nước, với tỷ lệ ủng hộ trở lại mức 66%, theo dữ liệu mới từ Liaison Strategies.

Giáo hoàng Leo XIV

Giáo hoàng Leo XIV

Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, đã có những nỗ lực tiếp cận toàn cầu mạnh mẽ kể từ khi lên đứng đầu Giáo hội Công giáo vào tháng 4-2025.

Những lời kêu gọi hòa bình liên tục của ông, bao gồm việc chú ý đến Gaza, đã tạo ra tác động, và thậm chí khiến ông bị ông Trump chỉ trích.

"Ngày nay, thật đáng buồn, chiến tranh đã trở lại, ngay cả ở châu Âu: một cuộc tàn sát vô nghĩa mới, cướp đi vô số sinh mạng dân thường mỗi ngày", Giáo hoàng Leo nói với các nhà lãnh đạo châu Âu vào tháng 9-2026.

"Chúng ta phải tự hỏi liệu chúng ta có thực sự đang nỗ lực sáng tạo để thúc đẩy hòa bình thế giới, hay chúng ta chỉ đơn thuần tìm cách ngăn chặn làn sóng chiến tranh và chuẩn bị tốt hơn cho những cuộc chiến mà chúng ta cho rằng vẫn sẽ xảy ra".

Sau các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ-Israel vào Iran vào cuối tháng 2-2026, Giáo hoàng Leo nói "sự ổn định và hòa bình không đạt được thông qua các mối đe dọa lẫn nhau, cũng không phải thông qua việc sử dụng vũ khí, vốn gieo rắc sự hủy diệt, đau khổ và chết chóc, mà chỉ thông qua đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm".

Mykola Kuleba

Nhà hoạt động vì quyền trẻ em Ukraine Mykola Kuleba được ca ngợi vì những đóng góp cho các phong trào bảo vệ quyền trẻ em và các cải cách về phúc lợi trẻ em.

Ông Mykola Kuleba

Mykola Kuleba là người đồng sáng lập tổ chức Save Ukraine vào năm 2014 trong những ngày đầu của cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Tổ chức từ thiện này chuyên hỗ trợ phục hồi cho trẻ em chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tại Ukraine.

Trẻ em Ukraine mất tích đã trở thành tâm điểm của các nỗ lực nhân đạo trong bối cảnh xung đột. Save Ukraine cho đến nay đã giúp đoàn tụ 1.763 trẻ em với cha mẹ, nhưng tổ chức này cho biết còn hàng nghìn em nữa cần được đưa về nhà.

"Việc kết hợp hành động nhân đạo trực tiếp với sự vận động mạnh mẽ cho quyền trẻ em, khiến ông trở thành một ứng cử viên thuyết phục cho sự công nhận quốc tế", Haakon Gjerlow, quyền Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO), cho biết khi nêu danh sách các ứng cử viên đề xuất cho giải năm 2026.

Theo Time