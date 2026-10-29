Nhận diện nguy cơ và cảnh báo sớm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: C.H

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Thanh tra Chính phủ trình bày các nội dung chính của Bộ chỉ số và Bộ tiêu chí. Theo đó, Bộ chỉ số được cấu trúc thành 3 nhóm tiêu chí chính, trong đó nhóm tiêu chí tính điểm (có 4 nhóm A, B, C, D), gồm: Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (TNLPTC) (nhóm A); thực hiện các biện pháp phòng ngừa TNLPTC (nhóm B); phát hiện TNLPTC qua giám sát, thanh tra, kiểm tra, phản ánh, tố cáo, điều tra (nhóm C); xử lý TNLPTC và thu hồi tài sản (nhóm D). Bộ chỉ số cũng quy định cụ thể nhóm tiêu chí điểm cộng, nhóm tiêu chí điểm trừ.

Việc ban hành Bộ chỉ số nhằm mục đích đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý TNLPTC; nhận diện nguy cơ và cảnh báo sớm trong công tác phòng, chống TNLPTC; hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan và được sử dụng để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng hằng năm.

Về Bộ tiêu chí của Thanh tra Chính phủ được thiết kế theo 5 nhóm nội dung, nhằm đánh giá toàn diện quá trình thực hiện trách nhiệm giải trình. Cụ thể, nội dung giải trình bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời; mức độ tuân thủ trình tự, thủ tục; công khai, minh bạch; mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc xử lý vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình.

Bộ tiêu chí áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc các cơ quan thanh tra và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống TNLPTC.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: C.H

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc ban hành Bộ chỉ số nhằm khắc phục những khâu còn yếu trong quản lý; những biện pháp phòng ngừa chưa được thực hiện đầy đủ, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống TNLPTC.

Cùng với đó, Bộ chỉ tiêu giúp làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tăng cường tính công khai, minh bạch và kỷ luật, kỷ cương hành chính.