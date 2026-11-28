Chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ cơ sở

Xã Tây Đô được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, với diện tích hơn 35km², dân số gần 27.500 người. Quy mô địa bàn rộng, dân số đông, hoạt động giao thương, đi lại tương đối thuận lợi tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.

Công an xã Tây Đô chủ động nhận diện các nguy cơ về phức tạp về ma túy để có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tây Đô nhận diện nhiều yếu tố có thể tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ma túy. Đó là tình trạng người dân đi làm ăn xa, lao động tự do, người từ địa phương khác đến cư trú, làm việc khiến công tác quản lý nhân khẩu, nắm hộ, nắm người gặp những khó khăn nhất định. Một bộ phận thanh thiếu niên có nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy do thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò, đua đòi hoặc chịu tác động từ những mối quan hệ xã hội phức tạp.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, địa điểm tập trung đông người cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức, chứa chấp hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nếu thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đáng chú ý, các đối tượng có thể lợi dụng không gian mạng để móc nối, lôi kéo, giao dịch ma túy, gây khó khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn của lực lượng chức năng.

Những người từng sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện nếu không được quản lý, giáo dục, hỗ trợ phù hợp cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ tái vi phạm pháp luật. Những yếu tố trên cho thấy, giữ vững địa bàn không ma túy đòi hỏi phải có giải pháp phòng ngừa thường xuyên, liên tục, sát với đặc điểm từng khu dân cư và từng nhóm đối tượng.

Lực lượng Công an kiểm tra, test bất ngờ đối với các trường hợp nghi vấn.

Trung tá Mai Văn Trọng, Trưởng Công an xã Tây Đô cho biết, để xây dựng và giữ vững địa bàn sạch về ma túy, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu xã không ma túy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đơn vị tập trung triển khai Kế hoạch số 192 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Đề án số 3822 của Giám đốc Công an tỉnh về xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2025 - 2030.

Trong đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong phát hiện, phòng ngừa, tố giác hành vi vi phạm. Hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư và tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình.

Cùng với đó, Công an xã tăng cường rà soát, quản lý các đối tượng có nguy cơ liên quan đến ma túy; thường xuyên nắm tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và người chấp hành án tại cộng đồng. Công tác quản lý được gắn với gặp gỡ, động viên, cảm hóa, giáo dục, hỗ trợ những người từng có quá khứ liên quan đến ma túy ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Kết hợp quản lý, cảm hóa với xây dựng thế trận phòng ngừa

Thực hiện Kế hoạch số 192 ngày 8/9/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2025 - 2030, trong năm 2026, Công an xã Tây Đô đã tham mưu ban hành 17 văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống ma túy. Đây là cơ sở để cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Công an xã Tây Đô tăng cường kiểm tra hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Xác định phòng ngừa là giải pháp căn cơ, Công an xã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm từng khu dân cư. Trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức hơn 400 lượt tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, đồng thời biên tập, đăng tải, chia sẻ hàng trăm lượt bài viết, video cảnh báo về ma túy trên các kênh thông tin.

Những thông điệp như không sử dụng, không tàng trữ, không mua bán, không vận chuyển trái phép chất ma túy được truyền tải thường xuyên, gắn với trách nhiệm cụ thể của mỗi cá nhân, gia đình. Người dân được vận động nâng cao cảnh giác, không thờ ơ, im lặng trước những biểu hiện bất thường, chủ động cung cấp thông tin và tố giác các hành vi vi phạm. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự phòng ngừa, tự bảo vệ trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Một điểm đáng chú ý trong cách làm của Công an xã Tây Đô là kết hợp chặt chẽ giữa quản lý đối tượng với cảm hóa, giáo dục và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Thay vì chỉ tập trung vào biện pháp quản lý, giám sát, lực lượng Công an còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của những người từng liên quan đến ma túy để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Tuần tra đêm góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Trong năm 2026, có 30 lượt đối tượng được cảm hóa, giáo dục, hỗ trợ; trong đó, 23 trường hợp có tiến bộ và có việc làm ổn định. Những kết quả này cho thấy ý nghĩa thiết thực của công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Bởi, khi một người có công việc ổn định, có sự quan tâm, động viên của gia đình và cộng đồng, nguy cơ tái vi phạm được hạn chế, đồng thời tạo thêm những nhân tố tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Song song với công tác tuyên truyền, quản lý và cảm hóa đối tượng, Công an xã Tây Đô duy trì việc bám, nắm địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là karaoke, nhà nghỉ, được chú trọng kiểm tra, giám sát. Công an xã đồng thời vận động các chủ cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, nâng cao trách nhiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh.

Từ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác phòng, chống ma túy tại xã Tây Đô tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực. Năm 2025, địa phương được công nhận đạt tiêu chí không ma túy. Trong năm 2026, theo số liệu Công an xã cung cấp, địa bàn không phát sinh đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; không xảy ra vụ việc nào liên quan đến ma túy. Đáng chú ý, 23 trong tổng số 30 lượt đối tượng được cảm hóa, giáo dục, hỗ trợ đã có tiến bộ và việc làm ổn định.

Những con số trên phản ánh sự nỗ lực của lực lượng Công an xã trong tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, quản lý địa bàn và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Đồng thời, đây cũng là kết quả từ sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân.