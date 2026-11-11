Nhận diện nguồn bụi, kiểm soát phát thải đô thị

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP đặt nền móng pháp lý vững chắc cho việc phát triển công dân số tại Việt Nam. Quy định này không chỉ làm rõ các nguyên tắc quyền lợi và trách nhiệm của người dân mà còn thiết lập hệ thống chính sách khuyến khích sự tham gia tích cực vào môi trường điện tử.