Nhận diện nguồn bụi, kiểm soát phát thải đô thị
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhận diện đúng và kiểm soát hiệu quả các nguồn phát thải. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm về chất lượng không khí Thủ đô đã đưa ra nhiều góc nhìn đáng chú ý, trong đó nhấn mạnh bụi từ hoạt động xây dựng, phá dỡ và vận chuyển vật liệu là nguồn phát thải cần được quan tâm kiểm soát, bên cạnh khí thải giao thông. Từ những phân tích tại tọa đàm đến thực tế đời sống, vấn đề đặt ra là làm thế nào để kiểm soát bụi ngay từ nguồn, bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhan-dien-nguon-bui-kiem-soat-phat-thai-do-thi-246261111183426134.htm