Năng lực của mỗi người thể hiện rõ nhất ở khả năng giải quyết công việc, tạo ra sản phẩm có giá trị. Một sáng kiến rút ngắn quy trình, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân hay ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả xử lý công việc đều có thể là căn cứ nhận diện năng lực nổi trội.

Anh Nguyễn Giang Tuấn giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ, anh Nguyễn Giang Tuấn cùng nhóm cán bộ nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhóm xây dựng sổ tay ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tích hợp mã QR để thuận tiện tra cứu, góp phần giải quyết những công việc cụ thể trong hoạt động công vụ như: Soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, dịch thuật, phân tích số liệu, tìm kiếm và tra cứu thông tin... Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm tác giả xây dựng Sổ tay AI cho công chức, viên chức, hệ thống hóa các công cụ theo từng nhóm chức năng, hướng dẫn cách khai thác và sử dụng phù hợp với yêu cầu công việc.

Trong lĩnh vực kỹ thuật, anh Trần Văn Tưởng, Trưởng ca sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương gia vị Sơn Hà (phường Từ Sơn) đã có sáng kiến cải tiến năng suất nghiền quế bột máy 2A, mỗi năm làm lợi khoảng 1 tỷ đồng cho Công ty. Bên cạnh đó, anh Tưởng còn có sáng kiến Layout lại cầu thang và sàn thao tác dây chuyền 2C, giúp cải thiện môi trường làm việc, tăng diện tích sử dụng, bảo đảm an toàn. Chị Nguyễn Thị Tình, nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ cao Môi trường Bình Nguyên (phường Phù Lãng) có sáng kiến số hóa tài liệu lưu trữ, rút ngắn các công đoạn thao tác quản lý thông tin cá nhân, hồ sơ nhân viên và chấm công thông minh tự động (giá trị làm lợi hơn 500 triệu đồng mỗi năm cho doanh nghiệp).

Bên cạnh sáng kiến, giao nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, việc đòi hỏi phối hợp nhiều lĩnh vực... cũng là cách kiểm chứng năng lực. Tại xã Tam Giang, Đảng ủy giao Ban Xây dựng Đảng làm đầu mối tham mưu kế hoạch thực hiện Kết luận số 105-KL/TW, đồng thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc yêu cầu phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Đồng chí Nguyễn Bảo Đại, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Việc giao nhiệm vụ mới, nhất là những nội dung đòi hỏi nghiên cứu sâu, tham mưu và phối hợp nhiều bộ phận là dịp để cấp ủy đánh giá khả năng nắm bắt vấn đề, tư duy đề xuất giải pháp, tinh thần chủ động và năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ. Đây cũng là căn cứ quan trọng để Đảng ủy xem xét, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường.

Từ thực tiễn giao việc, thử thách cán bộ ở cơ sở có thể thấy, phát hiện nhân tài không thể chỉ dựa trên hồ sơ, bằng cấp hay quá trình công tác mà cần được kiểm chứng qua kết quả thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết đối với thành phố Bắc Ninh khi vận hành chính quyền đô thị, với khối lượng công việc lớn, nhiều lĩnh vực quản trị mới và đòi hỏi ngày càng cao. Đặt trong yêu cầu đó, Kết luận số 105-KL/TW không chỉ gợi mở cách nhìn nhận mới về nhân tài mà còn đòi hỏi đổi mới phương thức đánh giá, lựa chọn và sử dụng. Lấy sản phẩm, hiệu quả công việc và mức độ đóng góp làm căn cứ, thành phố có điều kiện nhận diện đúng người có năng lực, tạo cơ hội để cán bộ phát huy sở trường, đồng thời xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầun.