Nhận diện lừa đảo trên mạng từ những tình huống đời thường

Không dừng lại ở việc truyền tải các quy định pháp luật một chiều, không khí tại hội trường UBND phường Đại Mỗ trở nên sôi nổi khi người dân chủ động đưa ra hàng loạt tình huống lừa đảo từng gặp trong thực tế để cùng trao đổi, nhận diện. Từ những cuộc gọi mạo danh giáo viên thông báo con nhập viện, thủ đoạn giả danh công an yêu cầu cài đặt phần mềm định danh điện tử, đến các chiêu trò lừa đảo liên quan đến việc làm sạch dữ liệu đất đai... tất cả đều được báo cáo viên, luật sư phân tích, giải đáp cặn kẽ, giúp người dân nhận diện rõ hơn các phương thức, thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng biến tướng.

Thông tin thêm về một số thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, báo cáo viên, luật sư Lưu Thị Ngọc Lan (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng những chiêu trò như đăng tải thông tin cho thuê phòng trọ giá rẻ hoặc giả mạo thông báo về việc chính quyền địa phương triển khai làm sạch dữ liệu đất đai để tiếp cận người dân... Do thiếu kiểm chứng, không ít người đã vội tin vào những thông tin này mà không tìm hiểu, xác minh kỹ tính xác thực, từ đó dễ rơi vào bẫy lừa đảo.

Chương trình giao lưu, tìm hiểu pháp luật ở phường Đại Mỗ (TP Hà Nội).

Thông qua những tình huống cụ thể được đưa ra tại chương trình, người dân có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu những điểm mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng năm 2025 trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra toàn diện. Theo đó, pháp luật không chỉ tập trung vào việc xử lý các hành vi vi phạm như bôi nhọ, xúc phạm, xuyên tạc trên không gian mạng, mà còn hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp mỗi người sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và có trách nhiệm.

Đánh giá cao phương pháp truyền tải trực quan và dễ tiếp thu, bà Nguyễn Thị Minh Thu, Phó trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp UBND phường Đại Mỗ cho biết, những dẫn chứng từ các vụ việc gần gũi với đời sống được đưa ra phân tích, giúp người dân nhận diện rõ các nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo và những hệ lụy có thể gặp phải khi sử dụng mạng xã hội thiếu an toàn.

Những dẫn chứng từ các vụ việc gần gũi với đời sống được đưa ra phân tích, giúp người dân nhận diện rõ các nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo và những hệ lụy có thể gặp phải khi sử dụng mạng xã hội thiếu an toàn.

Nhấn mạnh buổi tuyên truyền mang lại nhiều kiến thức thiết thực, hữu ích đối với bản thân, bà Nguyễn Thị Loan, người dân phường Đại Mỗ chia sẻ, sau buổi tập huấn, bà nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức pháp luật về an ninh mạng. Bà bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều điều kiện, hình thức tuyên truyền phù hợp hơn nữa để đông đảo người dân có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng những quy định của luật vào cuộc sống.

Ông Đào Công Hưng, người dân phường Đại Mỗ chia sẻ thực tế, đối với những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cán bộ cơ sở sẽ trực tiếp gặp gỡ, động viên, tuyên truyền, vận động người dân không tái phạm; đồng thời, giải thích, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng để mỗi người hiểu và nâng cao ý thức chấp hành. Như vậy, mỗi người dân, mỗi bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố đều có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với cộng đồng.

Việc mỗi công dân chủ động trang bị kiến thức, nâng cao bản lĩnh và ý thức trách nhiệm khi tham gia không gian mạng cũng chính là cách xây dựng những “lá chắn” từ cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trong kỷ nguyên số. Thông qua buổi tuyên truyền với hình thức trực quan, sinh động, người dân không chỉ được tiếp cận các quy định pháp luật một cách dễ hiểu, mà còn được trang bị những kỹ năng thiết thực để nhận diện, phòng ngừa các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Qua đó, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, từng bước hình thành ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng trong môi trường số.