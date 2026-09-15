Nhận diện loài sứa xuất hiện tại vùng biển Quảng Ninh

Trước thông tin về việc sứa xuất hiện tại một số khu vực ven biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã đề nghị các nhà khoa học hỗ trợ nhận diện, đánh giá đặc điểm sinh học và khả năng ảnh hưởng của loài này đối với người dân, du khách.

Loài Sứa lửa Chrysaora sp bắt gặp ở vùng nước ven bờ thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng cung cấp)

Trên cơ sở hình ảnh, video được cung cấp, các cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên Sinh vật biển và Ứng dụng, Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng (Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tiến hành nghiên cứu, đồng thời tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia Nhật Bản.

Kết quả bước đầu cho thấy, loài sứa xuất hiện tại vùng biển Quảng Ninh có thể thuộc giống Chrysaora sp., thường được gọi là sứa ngứa hoặc sứa lửa, thuộc họ Pelagiidae, bộ Semaeostomeae, lớp Scyphozoa.

Loài sứa này có kích thước không lớn, đường kính cơ thể thường khoảng 15-20cm. Phần dù có dạng bán cầu hoặc hơi phẳng, màu bán trong suốt hoặc vàng nhạt. Trên bề mặt ngoài thường có các vân hình sao màu nâu đậm với khoảng 32 tia phóng xạ. Xúc tu khá dài, thường gấp 2-3 lần đường kính dù.

Theo các nhà khoa học, Chrysaora sp. đã được ghi nhận tại nhiều vùng nước ven bờ Việt Nam. Trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, sau những đợt mưa đầu mùa, khi các loài sứa có giá trị kinh tế như sứa trắng, sứa đỏ giảm dần, sứa ngứa có thể xuất hiện với mật độ cao hơn tại những khu vực có độ muối và độ trong của nước tương đối lớn.

Tại vùng biển Trà Cổ, kết quả quan sát vào tháng 8/2019 từng ghi nhận hai loài sứa ngứa xuất hiện ở tầng nước mặt, với mật độ khoảng 30-50 cá thể/1.000m³.

Đặc điểm đáng lưu ý của Chrysaora sp. là các xúc tu có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với da. Người chạm phải sứa có thể xuất hiện cảm giác đau nhói, bỏng rát hoặc như kim châm. Một số trường hợp có thể bị mẩn đỏ, sưng hoặc xuất hiện các vệt trên da theo vị trí tiếp xúc với xúc tu.

Một số mẫu sứa đã được Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng nghiên cứu phân bố tại vùng biển ven bờ Việt Nam. (Ảnh: Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng cung cấp)

Do loài sứa này thường phân bố ở vùng nước ven bờ, trong đó có khu vực gần các bãi tắm, các chuyên gia khuyến cáo người dân và du khách nên chú ý quan sát khi xuống biển, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với sứa.

Việc nhận diện loài, xác định đặc điểm sinh học và thời điểm xuất hiện là cơ sở để các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn cần thiết, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động trên biển.