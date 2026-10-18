Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Linh hoạt các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ dự án

Bắt đầu thi công ngày 25/8/2026, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân) đang từng bước định hình diện mạo với khối lượng đạt 30%. Trong bối cảnh nhiều công trình chịu áp lực từ tình trạng khan hiếm vật liệu, biến động giá cả, việc chủ động nguồn đất san nền giúp dự án đẩy nhanh tiến độ.

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Trên công trường thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân).

Ông Trần Ngọc Bảo - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân cần khoảng 88.000 m³ đất đắp. Chủ đầu tư đã chủ động tìm kiếm nguồn đất, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khai thác mỏ đất cách công trình 1,6 km. Giải pháp này được triển khai theo cơ chế mới của Luật số 147/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, đã giải quyết được bất cập về mỏ vật liệu san lấp, rút ngắn cự ly vận chuyển, tiết kiệm chi phí đầu tư. Việc bảo đảm nguồn đất san lấp mặt bằng là điều kiện tiên quyết để triển khai các hạng mục khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công”.

Với số lượng dự án lớn, hiện BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh đang theo dõi sát tiến độ, phối hợp xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Lũy kế đến ngày 14/10/2026, nguồn vốn giải ngân của Ban hơn 916 tỷ đồng, đạt 47,9% kế hoạch vốn giao năm 2026.

Theo ghi nhận, ngoài khó khăn về nguồn vật liệu, thời tiết bất lợi và thiếu hụt lao động cũng đang “gây sức ép” lên tiến độ nhiều công trình xây dựng. Hiện nay,BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng cường đốc thúc, hỗ trợ nhà thầu trong quá trình triển khai các dự án.

Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn linh hoạt các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh.

Ông Phạm Quốc Anh – Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn cho biết: "Chúng tôi là một trong những nhà thầu thi công dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng. Để tránh nguy cơ gián đoạn thi công do nguồn vật liệu khan hiếm, giá tăng cao, đơn vị đã huy động các nguồn lực, đặt cọc trước tại các mỏ vật liệu nhằm bảo đảm nguồn cung đất, đá, cát phục vụ công trình. Ngoài ra, trước tình trạng thiếu hụt lao động, nhà thầu chủ động hợp đồng nhân công tại tỉnh Nghệ An, tổ chức tăng ca, triển khai thi công ban đêm khi điều kiện cho phép và đến nay dự án đã đạt trên 33% khối lượng".

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công chặng cuối năm

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị và chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp; rà soát những dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Qua kiểm tra thực tế, các tổ công tác đã đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện, khả năng hấp thụ vốn và nhận diện những điểm nghẽn ở từng nhóm dự án. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, xác định rõ những vấn đề cần ưu tiên xử lý.

Các chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch, xác định đường găng tiến độ cho từng dự án, thường xuyên rà soát và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thủ tục… góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 8/10/2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả vốn kéo dài) đạt hơn 7.479 tỷ đồng, bằng 84,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dù đạt kết quả tích cực và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân, Hà Tĩnh vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công. Theo đó, một số dự án kéo dài nhiều năm nhưng hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc xử lý tồn tại, quyết toán và hoàn thành dự án; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại một số công trình chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Ngoài ra, công tác quyết toán dự án hoàn thành vẫn gặp vướng mắc do nhiều dự án chuyển tiếp thiếu hồ sơ, phải rà soát, bổ sung; một số dự án vượt tổng mức đầu tư do biến động giá nguyên vật liệu…

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng. Theo đó, tiếp tục chủ động phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn.

Kho bạc Nhà nước Khu vực XII tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XII cho hay: "Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án trong việc theo dõi, tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; bảo đảm hồ sơ được xử lý kịp thời, đầy đủ theo quy định. Đồng thời, đơn vị tăng cường giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị giao dịch và bộ phận nghiệp vụ xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện".