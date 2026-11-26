Sáng 26/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động “Không gian trưng bày hàng thật – hàng giả” và “Sức sống hàng Việt” số 16 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Với chủ đề “Hiểu hàng Thật - Tránh hàng Giả”, không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực gia dụng, thể thao, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Trong đó có các thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm như Panasonic, Yonex, S&B, Uniqlo, Transino; các sản phẩm máy tính, đồng hồ Casio, dầu nhớt, phụ tùng xe máy Honda và gia vị Acecook.

Đại diện các nhãn hàng trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng thật – hàng giả.

Tại đây, đại diện Cục TTTN phối hợp với đại diện các nhãn hiệu trực tiếp hướng dẫn khách tham quan nhận diện, phân biệt hàng thật – hàng giả thông qua những dấu hiệu cụ thể trên từng sản phẩm. Nội dung tập trung vào đặc điểm nhận biết, thông tin sản phẩm, dấu hiệu nhận diện thương hiệu và những lưu ý khi lựa chọn, sử dụng hàng hóa.

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua các tài liệu tuyên truyền, người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp quan sát, đối chiếu sản phẩm và trao đổi với đại diện các nhãn hiệu. Qua đó, kiến thức nhận diện hàng hóa chính hãng được truyền tải một cách trực quan, giúp người tiêu dùng chủ động hơn trong việc lựa chọn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi của mình.

Người tiêu dùng tham quan, tìm hiểu sản phẩm thật – giả tại chương trình.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện hàng thật – hàng giả cho người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Người tiêu dùng không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thị trường tiêu thụ minh bạch, khuyến khích hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và chất lượng được bảo đảm.

“Phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động lựa chọn hàng hóa chính hãng sẽ góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích cực bảo vệ thương hiệu và quyền lợi khách hàng” Cục trưởng Trần Hữu Linh nói.

Trưng bày đối chứng sản phẩm thật – giả, giúp người tiêu dùng nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh hàng giả.

Livestream kết hợp nhận diện hàng thật – hàng giả và kết nối tiêu thụ hàng Việt

Tiếp nối các hoạt động trực tiếp trong ngày, từ 19h00 đến 22h00 ngày 26/11, chương trình livestream được tổ chức với hai nội dung trọng tâm: hướng dẫn nhận diện hàng thật – hàng giả và giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam.

Người tiêu dùng tìm hiểu cách phân biệt hàng thật - hàng giả.

Đây là lần đầu tiên hoạt động hướng dẫn phân biệt hàng thật – hàng giả được triển khai trên sóng livestream. Trong chương trình, đại diện Cục TTTN phối hợp với đại diện các nhãn hiệu trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn người xem nhận biết sản phẩm chính hãng thông qua những đặc điểm cụ thể. Các sản phẩm được lựa chọn để hướng dẫn gồm dầu nhớt, mũ bảo hiểm Honda; đồng hồ, máy tính Casio và sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa. Qua đó, người xem được cung cấp thêm thông tin, kiến thức thực tế để nhận biết hàng hóa, thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm trên thị trường.

Song song với nội dung nhận diện, chương trình dành thời lượng giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tham gia “Sức sống hàng Việt” số 16, kết hợp quảng bá và kết nối tiêu thụ trên nền tảng trực tuyến. Thông qua hình thức giới thiệu trực quan, tương tác với người xem và bán hàng, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, từng bước mở rộng kênh phân phối và thị trường tiêu thụ.