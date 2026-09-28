Nhận diện, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự từ khu dân cư

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 28/9, Bộ Công an phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.

Khu dân cư là địa bàn quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ thông qua các chương trình, kế hoạch phối hợp theo từng giai đoạn. Công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2016-2026, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với nhân dân; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng.

Cả nước hiện có 86.136 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 297.900 thành viên; 2.522 mô hình với 123.543 điểm được nhân rộng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình tập trung vào phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, xây dựng khu dân cư an toàn và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết khu dân cư là địa bàn quan trọng để nhận diện, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự từ sớm, từ cơ sở. Thực tiễn đó cho thấy bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, trong đó Công an nhân dân làm nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh nhân dân.

Tại khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi, vận động tố giác tội phạm và chăm lo người nghèo, người yếu thế. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn, củng cố “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở. Sau 10 năm triển khai các chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ban Công tác Mặt trận ngày càng phát huy vai trò trong xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát cộng đồng và hòa giải.

Phương thức vận động cũng ngày càng gần dân, sát thực tiễn, thông qua hoạt động cộng đồng, diễn đàn đối thoại và nền tảng số. Hàng triệu nguồn tin do người dân cung cấp đã hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc. Bên cạnh đó, hàng chục nghìn tổ hòa giải với gần 480.000 hòa giải viên góp phần giải quyết mâu thuẫn trong đời sống bằng đối thoại, thuyết phục, trên cơ sở pháp luật và tình làng nghĩa xóm.

Bà Hà Thị Nga cho rằng, bước vào giai đoạn phát triển mới, những tác động của chuyển đổi số, đô thị hóa, an ninh mạng và các vấn đề xã hội mới đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; chủ động nắm bắt tình hình và phát huy vai trò tự quản của nhân dân.

Tại Hội nghị, nhằm ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026, Bộ Công an đã công bố quyết định khen thưởng 54 tập thể và 34 cá nhân tiêu biểu.

Nghiên cứu xây dựng các mô hình “dân vận số,” “khu dân cư số an toàn”

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Thứ trưởng, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc và phối hợp của lực lượng Công an đã giúp Ban Công tác Mặt trận phát huy vai trò trong giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại một số địa bàn còn phát triển chưa đồng đều. Việc triển khai chương trình phối hợp có nơi chưa thường xuyên, sâu sát; nội dung, hình thức chưa thực sự đổi mới, hiệu quả chưa cao. Một số mô hình tự quản hoạt động còn hình thức, thiếu nguồn lực để duy trì và phát triển.

Thứ trưởng cho rằng nguyên nhân là sự quan tâm, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa kịp thời, đầy đủ; công tác kiểm tra, đôn đốc có nơi chưa chặt chẽ; năng lực của thành viên Ban Công tác Mặt trận ở một số địa phương chưa đồng đều. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước thay đổi nhanh, cùng sự phát triển mạnh của khoa học, công nghệ và những thách thức an ninh phi truyền thống, ông cho rằng cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nguồn lực từ nhân dân để bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

"Cần lấy nhân dân làm trung tâm, lấy địa bàn cơ sở làm nền tảng, lấy phòng ngừa là chính, lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc," Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Thứ trưởng yêu cầu Ban Công tác Mặt trận chủ động phối hợp với Công an cấp xã nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, phòng ngừa từ sớm, từ xa những nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Công an cấp xã cần tăng cường trao đổi thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào và hòa giải ở cơ sở cho thành viên Ban Công tác Mặt trận.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, nội dung và hình thức xây dựng phong trào cần tiếp tục đổi mới, nhất là phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân. "Phải gần dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn," Thứ trưởng nhấn mạnh, yêu cầu nội dung tuyên truyền phải dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp từng địa bàn và nhóm đối tượng. Thứ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và các nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp nhận thông tin từ người dân; nghiên cứu xây dựng các mô hình “dân vận số,” “khu dân cư số an toàn”./.