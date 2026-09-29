Nhận diện giá trị thời đại của danh nhân Lý Công Uẩn phục vụ hồ sơ trình UNESCO

Ngày 29/9, tại Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Danh nhân Lý Công Uẩn - anh hùng dân tộc, dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại".

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cơ sở khoa học phục vụ quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi nhận danh nhân Lý Công Uẩn nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm ngày mất của ông (1028-2028).

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Anh Tuấn).

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, các kết quả nghiên cứu được công bố và những trao đổi tại hội thảo sẽ bổ sung cơ sở khoa học cho việc đánh giá thân thế, sự nghiệp, di sản và ảnh hưởng của Hoàng đế Lý Công Uẩn đối với Việt Nam và thế giới.

"Di sản mà Lý Công Uẩn để lại không chỉ thuộc về lịch sử, mà còn gợi mở những giá trị có ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay: Tư tưởng lấy dân làm gốc, chăm lo đời sống nhân dân; tinh thần khoan dung, nhân văn trong quản trị quốc gia và xây dựng pháp luật; sự coi trọng giáo dục, phát hiện và sử dụng người có tài, có đức; cùng tầm nhìn kiến tạo những điều kiện phát triển lâu dài.

Nghiên cứu Lý Công Uẩn vì thế không chỉ nhằm nhận diện đầy đủ tầm vóc của một nhân vật lịch sử, mà còn góp phần làm sáng rõ sức sống và khả năng tiếp nối những giá trị do ông để lại trong xã hội đương đại", PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nói.

Ban chủ tọa tại hội thảo (Ảnh: Anh Tuấn).

Hội thảo thu hút 65 tham luận, sử dụng tư liệu và phương pháp của nhiều ngành như sử học, Hán Nôm, văn học, văn hóa học, tôn giáo học, mỹ thuật, giáo dục, du lịch, bảo tồn di sản và công nghệ số.

Các tham luận được sắp xếp thành ba chủ đề. Chủ đề thứ nhất, gồm 23 tham luận về Kinh Bắc - Hoa Lư - Thăng Long; môi trường văn hóa, ảnh hưởng của Phật giáo; quá trình lên ngôi; giá trị của Chiếu dời đô và vai trò kiến tạo quốc gia của Lý Công Uẩn.

Chủ đề thứ hai, gồm 16 tham luận về tư tưởng quản trị nhân văn và giá trị thời đại, tập trung vào an dân, khoan thư sức dân, trọng dụng nhân tài, hòa hiếu, ngoại giao và một số so sánh trong khu vực.

Chủ đề thứ ba, gồm 26 tham luận về bảo tồn, phát huy di sản trong bối cảnh đương đại; liên kết di sản liên vùng; giáo dục di sản, du lịch văn hóa, chuyển đổi số và sáng tạo.

Hội thảo tập trung giải quyết 5 vấn đề. Thứ nhất, chuẩn hóa hệ thống sử liệu, thuật ngữ và niên đại; xác định rõ nội dung đã có đủ bằng chứng, nội dung còn có cách giải thích khác nhau và giả thuyết cần tiếp tục khảo cứu.

Các tham luận cũng làm rõ tầm vóc của Lý Công Uẩn với tư cách người sáng lập vương triều Lý và nhà kiến tạo quốc gia; nhất là mối quan hệ giữa quyết định dời đô, tổ chức nhà nước, xây dựng nền văn hóa Đại Việt và tạo lập điều kiện phát triển lâu dài.

Một hướng nghiên cứu khác của các tham luận là việc nhận diện có cơ sở các giá trị tư tưởng nổi bật như an dân, khoan hòa, trọng dụng nhân tài, hòa hiếu và tinh thần khai phóng; đánh giá sức sống và khả năng đối thoại của các giá trị đó với những vấn đề của thời đại.

Các nhà khoa học cũng đưa ra tham luận về việc định vị Lý Công Uẩn trong bối cảnh khu vực và quốc tế; tăng cường sử dụng nguồn tư liệu nước ngoài và nghiên cứu so sánh để làm rõ tính tiêu biểu, nét độc đáo và ý nghĩa quốc tế của nhân vật.

Đồng thời, đề xuất sản phẩm đầu ra cụ thể phục vụ Hồ sơ UNESCO, gồm hệ luận cứ khoa học; thư mục và cơ sở dữ liệu tư liệu; bản đồ di sản theo các tầng chứng cứ; mạng lưới chuyên gia; định hướng hợp tác quốc tế; chương trình bảo tồn, phát huy di sản và nội dung truyền thông đa ngữ có độ tin cậy cao.

Các đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh: Anh Tuấn).

Sau hội thảo, ban tổ chức dự kiến lựa chọn các kết quả có giá trị để biên tập, dịch và công bố; tiếp tục thẩm định những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; bổ sung tư liệu nước ngoài và ý kiến của chuyên gia quốc tế.

Các sản phẩm nghiên cứu được định hướng phục vụ trực tiếp quá trình xây dựng hồ sơ, gồm hệ luận cứ khoa học, thư mục và cơ sở dữ liệu tư liệu, bản đồ di sản theo các tầng chứng cứ, mạng lưới chuyên gia, định hướng hợp tác quốc tế, chương trình bảo tồn và phát huy di sản, cùng nội dung truyền thông đa ngữ có độ tin cậy cao.

Hoàng đế Lý Công Uẩn (974-1028), người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay thuộc thành phố Bắc Ninh), là vị vua sáng lập vương triều Lý, đặt nền móng cho sự phát triển ổn định, độc lập và tự chủ lâu dài của quốc gia Đại Việt. Với tầm nhìn chiến lược được thể hiện qua Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) năm 1010, ông đã quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc, đồng thời kiến tạo một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa có sức sống bền vững suốt hơn một thiên niên kỷ. Không chỉ có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình lịch sử dân tộc, tư tưởng quản trị nhân văn, tinh thần khoan thư sức dân, hòa hợp cộng đồng và khoan dung tôn giáo của Hoàng đế Lý Công Uẩn còn thể hiện nhiều giá trị mang tính phổ quát, phù hợp với tinh thần đối thoại văn hóa, hòa bình và phát triển bền vững mà UNESCO hướng tới.