Chiều 23/11, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức thông tin về Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng thông tin về hội thảo. Ảnh: QH

Giáo dục là quốc sách

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, nhấn mạnh giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng; gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, thực tiễn vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, nhất là trong tổ chức thực hiện chính sách và bảo đảm nguồn lực”- ông Triệu Thế Hùng nói.

Đối với giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa; cơ chế, chính sách, nguồn lực đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa… vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Đối với giáo dục đại học, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng gắn với nhu cầu của nền kinh tế; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá.

Thực tiễn triển khai chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng cho thấy, có những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng.

Tuy nhiên, cũng có những bất cập về phân bổ nguồn lực, cơ chế tài chính, phân cấp quản lý, nhân lực, dữ liệu, chuyển đổi số, tự chủ đại học, liên thông giữa các cấp học, công bằng tiếp cận và bảo đảm chất lượng cần được phân tích thấu đáo.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận, trao đổi về 4 nhóm chính sách cốt lõi. Ảnh: QH

Tìm giải pháp đưa chính sách vào cuộc sống

Ông Triệu Thế Hùng cũng cho biết, thời gian qua, thể chế, cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã có những bước hoàn thiện rất quan trọng. Nhiều chủ trương lớn của Đảng đã được thể chế hóa trong các luật, nghị quyết của Quốc hội và văn bản của Chính phủ, tạo hành lang pháp lý và nền tảng quan trọng cho phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

“Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để các chủ trương, chính sách và nguồn lực đã được quyết định thực sự đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục và đào tạo” – ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Triệu Thế Hùng, Hội thảo Giáo dục năm 2026 sẽ tập trung đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo Giáo dục 2026 “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” dự kiến diễn ra trong ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng đại diện các cơ quan và khoảng 150 đại biểu.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận, trao đổi vào 4 nhóm chính sách cốt lõi, gồm: Quan điểm, chủ trương và thực tiễn; Giáo dục phổ thông; Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục đại học.