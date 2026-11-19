Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Theo dự thảo Báo cáo của Chính phủ, tính đến ngày 31-10-2026, các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã xác định 43.702 VBQPPL thuộc đối tượng, phạm vi rà soát. Kết quả cho thấy, hệ thống pháp luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và khá đầy đủ, bao quát các lĩnh vực. Tuy nhiên, có 6.208 văn bản (14,2%) được đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần hoặc ban hành mới; 3.809 văn bản (8,7%) đề xuất bãi bỏ toàn bộ.

Về lộ trình, phần lớn văn bản sẽ được xử lý trong giai đoạn 2026 - 2027, gồm 7.070 văn bản trong năm 2026 và 2.395 văn bản trong năm 2027. Hiện, các cơ quan chủ động xử lý trước 6.242 văn bản mà không chờ kết quả cuối cùng.

Một trong những điểm nghẽn đáng chú ý là sự thiếu liên thông giữa các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng và quản lý tài sản công, ảnh hưởng đến việc huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực và tiến độ các dự án.

Bên cạnh đó, việc phân định chức năng, thẩm quyền, cơ chế phối hợp giữa một số cơ quan chưa rõ; quy định về khu công nghiệp, phát triển đô thị, tài chính, dịch vụ công, môi trường còn thiếu thống nhất.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, một số quy định về mức chi, phí, lệ phí, chính sách hỗ trợ giữa các địa phương trước đây chưa đồng bộ, cần được điều chỉnh.

Dự thảo cũng chỉ ra hạn chế: Số liệu của một số cơ quan, địa phương chưa thống nhất; phối hợp xử lý các vấn đề liên ngành chưa kịp thời; đề xuất chủ yếu là bãi bỏ văn bản, ít phương án tích hợp các quy định trùng lặp.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, UBND TP. Hà Nội cùng doanh nghiệp, hiệp hội tham luận, góp ý. Các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện pháp luật gắn với thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Từ kết quả tổng rà soát, Chính phủ định hướng xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, mâu thuẫn, chồng chéo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp. Ưu tiên tháo gỡ những quy định cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật tiến độ, xác định rõ trách nhiệm và bảo đảm nguồn lực. Giai đoạn 2026 - 2027, trọng tâm là hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, bảo đảm hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi.