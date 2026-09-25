Nhận diện cơ hội trong không gian phát triển mới của báo chí Việt Nam

Quang cảnh Diễn đàn “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”. (Ảnh: QUANG THỌ)

Diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh cùng hơn 100 đại biểu là Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và phóng viên báo chí.

Diễn đàn do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh chủ trì.

Các đồng chí chủ trì Diễn đàn. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: Đây là lần thứ hai Quảng Ninh được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập - diễn đàn có ý nghĩa thiết thực để những người đứng đầu các cơ quan báo chí, các nhà quản lý và chuyên gia cùng trao đổi về những vấn đề lớn đang đặt ra đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Quảng Ninh luôn trân trọng sự đồng hành của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước. Báo chí không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh, những thành tựu, cách làm mới của địa phương, mà còn giúp thành phố nhìn nhận thực tiễn đầy đủ hơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phó Bí thư Thành ủy cho rằng Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi rất nhanh cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin, đồng thời mở ra những phương thức mới để báo chí tiếp cận công chúng và phát huy giá trị của mình.

Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh tin tưởng, những trao đổi, phân tích tại diễn đàn hôm nay sẽ góp phần làm rõ hơn những cơ hội, những vấn đề đặt ra và gợi mở những cách làm thiết thực để báo chí cách mạng Việt Nam chủ động thích ứng, đổi mới và tiếp tục khẳng định vai trò trong không gian phát triển mới. Đây cũng là những góc nhìn, kinh nghiệm hữu ích để Quảng Ninh tham khảo trong quá trình lãnh đạo, quản lý và phát triển thành phố trước mắt cũng như lâu dài.

Tại Diễn đàn đã diễn ra 2 phiên thảo luận với các chủ đề: “Nhận diện không gian phát triển mới; nhận diện cơ hội phát triển trong không gian mới của các cơ quan báo chí Việt Nam” và “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ ý kiến tại Diễn đàn. (Ảnh: QUANG THỌ)

Chia sẻ tại Diễn đàn, nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng, từ chính thực tiễn tổ chức các diễn đàn, hội nghị về công nghệ và AI thời gian qua điều quan trọng không chỉ là những kiến thức được trao đổi tại sự kiện, mà là bao nhiêu trong số đó được đưa vào thực tế để triển khai, thử nghiệm và vận hành trong tòa soạn.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Việt Nam đã có các quy định pháp lý và quy tắc liên quan đến báo chí, công nghệ số, an toàn thông tin cũng như sử dụng AI; Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có những quy định, hướng dẫn về sử dụng AI trong hoạt động báo chí. Vấn đề là mỗi tòa soạn cần cụ thể hóa thành quy chế, quy trình phù hợp với thực tế của mình. Đặc biệt, nếu như trước đây khi nói về AI, chúng ta nói về việc thử nghiệm thì bây giờ không còn là lúc nói đến thử nghiệm nữa, nó phải trở thành một hệ thống hạ tầng. AI là bộ máy, còn con người chính là người cầm lái.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Ninh chia sẻ ý kiến tại Diễn đàn. (Ảnh: QUANG THỌ)

Các phiên thảo luận tập trung trao đổi về những biến chuyển của môi trường truyền thông, tác động của công nghệ số, AI và những yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới mô hình tổ chức, phương thức sản xuất, phân phối nội dung và tiếp cận công chúng.

Diễn đàn ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, những đề xuất, giải pháp tâm huyết, có tính thực tiễn cao, góp phần gợi mở hướng đi để các cơ quan báo chí chủ động nắm bắt cơ hội, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông. Qua đó, từng bước xây dựng tòa soạn số hiện đại, trung tâm dữ liệu và tri thức, địa chỉ tin cậy của nhân dân; xây dựng đội ngũ nhà báo vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: Tại Diễn đàn, nhiều vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm đã được đặt ra và thảo luận ở nhiều góc độ. Giá trị của những cuộc gặp gỡ như Diễn đàn Tổng Biên tập không chỉ nằm ở những nội dung được trao đổi tại chỗ, mà còn ở khả năng tăng cường kết nối giữa những người đứng đầu các cơ quan báo chí và giữa các tòa soạn với nhau. Việc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm và cả những khó khăn trong thực tiễn sẽ giúp các tòa soạn hiểu nhau hơn, từ đó có thể hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: QUANG THỌ)

Từ các hoạt động thường niên của Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có các sự kiện nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, diễn đàn và những hoạt động chuyên môn khác, đồng chí Lê Quốc Minh kỳ vọng các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó từng bước cải thiện hoạt động của mỗi đơn vị và đóng góp vào sự phát triển chung của nền báo chí cách mạng Việt Nam.