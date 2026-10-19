Nhận diện bệnh não mô cầu từ chùm ca mắc tại TPHCM

Tờ quyết định ly hôn của tòa án đôi khi chỉ khép lại một thủ tục pháp lý, chứ chưa bao giờ khép lại một cuộc tình. Người đàn ông vội vã dắt tay người mới bước vào hôn nhân, nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt ở góc sân cũ. Để rồi trong chính ngôi nhà của mình, người đến sau ngày ngày phải sống cùng một nỗi bất an thầm lặng: Sự hiện diện ngầm của người vợ cũ, biến họ thành một chiếc bóng gượng gạo giữa hạnh phúc dở dang.