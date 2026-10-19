Nhận diện bệnh não mô cầu từ chùm ca mắc tại TPHCM
Liên quan chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, ngày 19-10, ngành y tế TPHCM cho biết tình hình đã được kiểm soát tốt nhờ các biện pháp cắt đứt lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngành y tế cũng khuyến cáo tiếp tục giám sát, phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng sốt hoặc bệnh đường hô hấp và đến cơ sở y tế để được khám, hướng dẫn điều trị phù hợp.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhan-dien-benh-nao-mo-cau-tu-chum-ca-mac-tai-tphcm-post877397.html