Nhận diện bất cập trong cảnh báo thiên tai

Sạt lở đất do mưa lớn trên tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Tân (Đà Nẵng) ngày 10/11. Ảnh: Tấn Thành.

Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan lập và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch, đầu tư, công trình và chính quyền địa phương trong việc xem xét, sử dụng kết quả đánh giá rủi ro khi quyết định nội dung thuộc thẩm quyền và giải trình việc lựa chọn biện pháp bảo đảm an toàn trong trường hợp cần thiết.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ NNMT cho biết, công tác dự báo, cảnh báo đối với một số loại hình thiên tai nguy hiểm, nhất là mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, còn hạn chế. Việc chuyển tải cảnh báo đến đúng đối tượng, tổ chức thực hiện biện pháp ứng phó ở một số địa bàn chưa kịp thời, có trường hợp gián đoạn thông tin liên lạc khi thiên tai lớn xảy ra. Đặc biệt, ở cấp xã, khả năng tiếp nhận cảnh báo, phân tích thông tin về nguy cơ và tác động, thông tin cho người dân, tổ chức sơ tán, bảo vệ công trình, huy động lực lượng tại chỗ và đề nghị hỗ trợ khi vượt quá khả năng ứng phó còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện từng địa phương.

Một bất cập khác, mức độ kết nối, sử dụng thông tin cảnh báo trong tổ chức ứng phó tại cơ sở chưa đồng đều, phương thức truyền tin dự phòng, khả năng tiếp cận của người dân ở địa bàn có nguy cơ cao và việc sử dụng thông tin cảnh báo tác động để triển khai biện pháp ứng phó còn cần tiếp tục được hoàn thiện.

Ông Hiệp cho biết, để khắc phục những bất cập trên, Bộ NNMT đã đưa ra 3 chính sách gồm: Hoàn thiện quy định về quản trị, kiểm soát rủi ro thiên tai; thông tin cảnh báo và tổ chức ứng phó thiên tai tại cơ sở; Bổ sung quy định về xây dựng mới công trình, cơ sở hạ tầng và di dời dân cư trong khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại “Chính sách Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, sử dụng thông tin cảnh báo và tổ chức ứng phó thiên tai tại cơ sở”, Bộ NNMT đưa ra giải pháp hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, sử dụng thông tin cảnh báo và tổ chức ứng phó thiên tai tại cơ sở theo chuỗi trách nhiệm từ cung cấp, truyền tải, tiếp nhận cảnh báo tác động đến quyết định và thực hiện biện pháp ứng phó, hành động sớm.

Làm rõ trách nhiệm của cơ quan thực hiện dự báo, cảnh báo, cơ quan truyền tin, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã và các chủ thể có liên quan trong việc phối hợp cung cấp, tiếp nhận, chuyển tải thông tin cảnh báo đến đối tượng chịu tác động; sử dụng thông tin đã tiếp nhận để triển khai phương án sơ tán, bảo đảm an toàn công trình, duy trì dịch vụ thiết yếu và các biện pháp ứng phó thuộc thẩm quyền.

Bổ sung trách nhiệm chuẩn bị năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã phù hợp với đặc điểm, mức độ rủi ro trên địa bàn, bao gồm phương án, lực lượng, phương tiện và khả năng duy trì liên lạc, huy động, phối hợp, đề nghị hỗ trợ khi tình huống vượt quá khả năng tại chỗ. Việc kết nối, chia sẻ, cập nhật và sử dụng thông tin, dữ liệu thiên tai phục vụ trực tiếp hoạt động cảnh báo và ứng phó, hành động sớm được thực hiện trên hệ thống hiện có, phù hợp pháp luật về khí tượng thủy văn, dữ liệu, viễn thông và phòng thủ dân sự.