Nhận diện ba dư địa đầu tư tiềm năng trên thị trường bất động sản

Công nghiệp: Hưởng lợi từ làn sóng sản xuất quy mô lớn

Sản xuất tiếp tục là một trong những động lực chính của dòng vốn FDI vàoViệt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực này thu hút 18,47 tỷ USD FDIđăng ký, chiếm hơn một nửa tổng vốn đăng ký. Đáng chú ý, vốn FDI sản xuất đăngký mới đạt 10,71 tỷ USD dù số dự án giảm từ 759 xuống 468 dự án so với cùng kỳnăm trước.

FDI sản xuất đăng ký mới theo khu vực, 6 tháng đầu năm 2026 (Nguồn: Savills Việt Nam)

Diễn biến này cho thấy dòng vốn đang có xu hướng tập trung vào các dự ánquy mô lớn hơn, hàm lượng công nghệ cao hơn và có vai trò sâu hơn trong chuỗicung ứng. Riêng ngành máy tính, điện tử và sản phẩm quang học đã thu hút hơn7,03 tỷ USD vốn đăng ký mới. Khi các dự án sản xuất nâng cấp về quy mô và tiêuchuẩn, nhu cầu đối với mặt bằng công nghiệp cũng ngày càng chú trọng đến chấtlượng hạ tầng và khả năng đưa vào vận hành nhanh.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, nguồn cung nhà xưởng và kho bãi xây sẵn tạikhu vực phía Nam đã phát triển nhanh, với tổng diện tích hoàn thành khoảng 2triệu m² và tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%. Cơ hội vì vậy không chỉ đến từ các nhàsản xuất lớn, mà còn từ mạng lưới doanh nghiệp cung ứng linh kiện, sản phẩm vàdịch vụ đi cùng chuỗi sản xuất.

“Ngành sản xuất vẫn là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam, và phần lớn sựquan tâm của giới đầu tư đều bắt nguồn từ thế mạnh cốt lõi này. Khi chuỗi cungứng tiếp tục mở rộng, nhu cầu đối với các sản phẩm nhà xưởng xây sẵn, cho phépdoanh nghiệp nhanh chóng đưa hoạt động vào vận hành, sẽ tiếp tục duy trì ở mứccao,” ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhận định.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam.

Khách sạn - nghỉ dưỡng: Đón lực cầu từ nguồn khách ngày càng đa dạng

Thị trường khách sạn, nghỉ dưỡng đang được hỗ trợ bởi sự phục hồi của dulịch quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 12,3 triệu lượt kháchquốc tế, tăng 15% theo năm. Triển vọng tiếp tục được củng cố bởi nhu cầu dulịch cuối năm và sự phục hồi của thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc và Hàn Quốc, nguồnkhách từ Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ ngày càng đa dạng. Điều này tạothêm dư địa cho những tài sản có khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách, thay vìphụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ. Tại TP.HCM, mục tiêu đón 61 triệu lượtkhách và đạt 330 nghìn tỷ đồng doanh thu du lịch trong năm 2026 cũng cho thấyquy mô nguồn cầu đang tiếp tục mở rộng.

Trong bối cảnh đó, cơ hội đầu tư có xu hướng tập trung vào các dự án có thươnghiệu và tiêu chuẩn chất lượng cao, đặc biệt những tài sản có khả năng phục vụkhách quốc tế, khách doanh nghiệp và MICE. Ngược lại, các dự án cũ hoặc tự vậnhành sẽ đứng trước nhu cầu cải tạo, nâng cấp hoặc tái định vị để duy trì sứccạnh tranh.

“Du lịch đã có kết quả rất tốt tại Việt Nam. Sức hút cốt lõi đối với nhàđầu tư nằm ở tính đa dạng của nguồn khách. Nhu cầu từ Trung Quốc và Hàn Quốcvẫn mạnh, trong khi các thị trường khác như Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu và Mỹcũng đang gia tăng. Đối với nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức đầu tư, Hà Nộivà TP.HCM tiếp tục là tâm điểm nhờ nguồn cung khách sạn 5 sao chất lượng caocòn hạn chế,” ông Neil chia sẻ.

Văn phòng TP.HCM: Cơ hội trong phân khúc chất lượng cao

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng nguồn cung văn phòng tạiTP.HCM đạt khoảng 2,99 triệu m², trong đó hạng A chiếm khoảng 553.000 m². Tínhđến tháng 6/2026, công suất thuê đạt 88% và giá thuê trung bình đạt 870.000VNĐ/m²/tháng. Nguồn cung được kiểm soát giúp thị trường duy trì hiệu quả hoạt độngtích cực, trong khi nhu cầu vẫn tập trung vào các tòa nhà chất lượng cao, đặcbiệt là những dự án đạt chứng nhận xanh và mới hoàn thành trong ba năm gần đây.

Đến năm 2029, khoảng 72% nguồn cung tương lai dự kiến nằm ngoài khu vựctrung tâm, chủ yếu tại các khu đô thị mới. Xu hướng này phản ánh sự mở rộng củathị trường sang các khu vực có quỹ đất lớn hơn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Song song đó, hoạt động thuê vẫn được dẫn dắt bởi các nhóm ngành tài chính,bảo hiểm, bất động sản, công nghệ thông tin, bán lẻ và phân phối. Cùng với sựphát triển của ngành sản xuất và hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ, nhu cầu đối vớivăn phòng chất lượng cao được kỳ vọng tiếp tục duy trì ổn định.

“TP.HCM vẫn là một trong những thị trường văn phòng hấp dẫn nhất đối vớinhà đầu tư. Phân khúc này tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động sản xuất cũng như sựhiện diện của các doanh nghiệp dịch vụ hỗ trợ như luật, kế toán và ngân hàng.Chúng tôi cho rằng vẫn còn cơ hội đáng kể đối với các dự án văn phòng chấtlượng cao tại thành phố,” ông Neil MacGregor kết luận.