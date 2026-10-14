Nhân dân TP Hồ Chí Minh cầm hoa cúc trắng tiễn đưa hài cốt các Anh hùng, liệt sỹ về nơi an táng

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Người dân cầm hoa và di ảnh chờ tiễn đoàn xe đưa liệt sỹ. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Người dân cầm hoa và di ảnh chờ tiễn đoàn xe đưa liệt sỹ. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Người dân cầm hoa chờ tiễn đoàn xe đưa liệt sỹ. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Người dân cầm hoa chờ tiễn đoàn xe đưa liệt sỹ. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Người dân cầm hoa chờ tiễn đoàn xe đưa liệt sỹ. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Hài cốt các Anh hùng liệt sỹ sẽ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đông đảo người dân Thành phố chờ tiễn đưa các Anh hùng liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang Thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đông đảo người dân Thành phố chờ tiễn đưa các Anh hùng liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang Thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại diện thế hệ trẻ Thành phố dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)