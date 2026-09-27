Nhân dân tích cực hiến đất, góp công xây dựng cầu, đường nông thôn

Tuyến đường từ cầu Ba Lửa đến Kênh 1.000 (Ấp 2, xã Phong Hiệp) được xây dựng hoàn thành trong năm 2026, thuận lợi cho người dân đi lại.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030, từ đầu năm đến nay, xã Phong Hiệp đã đầu tư xây dựng mới 6 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 13,6 km, sửa chữa 4 tuyến đường dài gần 6 km và xây mới 11 cây cầu, với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng.

Dù hạ tầng giao thông đã có nhiều khởi sắc, qua rà soát, trên địa bàn xã hiện vẫn còn 49 tuyến giao thông nội đồng với tổng chiều dài khoảng 115 km cần được đầu tư.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã chủ động vận động Nhân dân trên các tuyến đường hiến đất, chung tay phát quang, làm lộ đất đen, tạo tiền đề sẵn sàng cho việc bê tông hoá.

Lực lượng đoàn thể cùng người dân tích cực phát quang bụi rậm để làm lộ đất đen trên tuyến Kênh 1.000 (Ấp 2).

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phong Hiệp, cho biết: Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2027, xã sẽ đầu tư khoảng 21 tuyến đường, nâng cấp và mở rộng mặt lộ từ 3-5 m tuỳ theo nguồn vốn.

“Để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, Đảng uỷ và UBND xã đã thành lập các đoàn công tác, phối hợp ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở ấp đến từng hộ gia đình vận động hiến đất, góp ngày công. Sau khi công trình hoàn thành, người dân tiếp tục cùng chính quyền có trách nhiệm bảo quản tuyến đường, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp", ông Nguyễn Duy Tuấn thông tin thêm.

Xe cơ giới đắp nền đất đen trên tuyến đường thuộc Ấp 2, xã Phong Hiệp.

Tại tuyến Kênh 1.000 (Ấp 2, xã Phong Hiệp) còn hơn 1,5 km vẫn chưa có lộ. Nhờ làm tốt công tác vận động, các hộ dân trên tuyến đã tự nguyện hiến đất, đang cùng chính quyền đắp nền đường đất đen.

Sau khi hoàn thành phần mặt bằng, dự kiến trong năm nay, UBND xã sẽ đầu tư nâng cấp, làm tuyến lộ bê tông dài khoảng 5 km, kết nối liền mạch với hệ thống giao thông nội đồng liên ấp.

Anh Phạm Hùng Hoàng (Ấp 2, xã Phong Hiệp) chủ động cắt hạ cây ăn trái trên phần đất gia đình, tự nguyện hiến đất để làm đường.

Là hộ hiến đất nhiều nhất để làm lộ trên tuyến Kênh 1.000, anh Phạm Hùng Hoàng (Ấp 2, xã Phong Hiệp) chia sẻ: "Khi chính quyền đến vận động, tôi đồng ý hiến đất ngay, chỉ mong sao có con đường, cây cầu mới để học sinh đi lại thuận tiện, việc buôn bán nông sản của bà con dễ dàng hơn".

Đầu năm nay, gia đình anh Hoàng cũng đã hiến phần đất ven sông để địa phương xây cầu bê tông qua Kênh 1.000.

Cây cầu Thuận Duyên bắc qua Kênh 1.000 (Ấp 2, xã Phong Hiệp) - công trình từ sự chung tay của chính quyền, nhà hảo tâm và Nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Trung Thuỷ, Trưởng Ấp 2 (xã Phong Hiệp), cho biết: "Khi Ấp 2 được chọn làm tuyến điểm chỉ đạo hoàn thiện lộ đất đen để chuẩn bị đầu tư lộ bê tông kết nối các tuyến liên ấp, bà con vô cùng phấn khởi. Hộ hiến đất, hộ góp ngày công phát quang, đắp nền đường. Ai cũng đồng lòng chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng để Nhà nước đầu tư đường bê tông".

Sự chung sức, đồng lòng của người dân sẽ tạo nền tảng vững chắc để xã Phong Hiệp hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.