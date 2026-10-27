Nhân dân tệ số chưa được ưa chuộng, Trung Quốc tìm cách đưa đồng tiền này vào bảng lương

Trung Quốc bắt đầu các dự án thí điểm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số vào cuối năm 2019, trở thành một trong những nền kinh tế lớn đầu tiên thử nghiệm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trên quy mô lớn. Ảnh: Getty.

Một số trường đại học tại tỉnh Giang Tô sẽ bắt đầu trả lương cho nhân viên bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số từ tháng 11, trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy loại tiền tệ do nhà nước hậu thuẫn vốn chưa được người dân đón nhận rộng rãi.

Một số trường đại học Trung Quốc sắp bắt đầu trả lương cho nhân viên bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, đánh dấu động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm mở rộng phạm vi sử dụng đồng tiền này và đưa nó hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính quốc gia.

Phòng tài chính của một số trường đại học tại tỉnh Giang Tô, trung tâm kinh tế lớn ở miền đông Trung Quốc, đã thông báo trên website chính thức rằng các trường sẽ trả lương bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, còn gọi là e-CNY, từ tháng 11. Các trường cho biết việc triển khai dựa trên hướng dẫn sơ bộ của cơ quan tài chính cấp tỉnh.

Trong số này, Đại học Nam Thông thông báo hôm thứ Sáu rằng những nhân viên thuộc diện áp dụng cần mở ví e-CNY hoặc nâng cấp ví hiện có trước thứ Sáu tuần này, tùy thuộc vào tài khoản nhận lương của từng người.

Cũng trong ngày đó, Đại học Sư phạm Giang Tô đưa ra thông báo tương tự. Trường cho biết việc chuyển sang trả lương bằng e-CNY phù hợp với các chỉ đạo cấp quốc gia về mở rộng chương trình thí điểm nhân dân tệ kỹ thuật số, đồng thời giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán lương và bảo đảm an toàn cho các khoản tiền.

Đại học Dương Châu cũng công bố kế hoạch trả lương bằng e-CNY vào ngày 20/10, yêu cầu những nhân viên thuộc diện áp dụng mở ví hoặc nâng cấp ví trước thứ Sáu tuần trước.

Bắc Kinh đang thúc đẩy sử dụng nhân dân tệ kỹ thuật số nhằm hiện đại hóa hệ thống thanh toán trong nước, mở rộng việc sử dụng đồng tiền này trong các giao dịch xuyên biên giới, đồng thời phục vụ tham vọng lớn hơn là quốc tế hóa nhân dân tệ và giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng tài chính toàn cầu do đồng USD chi phối.

Trung Quốc bắt đầu triển khai các chương trình thí điểm nhân dân tệ kỹ thuật số vào cuối năm 2019, trở thành một trong những nền kinh tế lớn đầu tiên thử nghiệm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trên quy mô rộng. Kể từ đó, phạm vi ứng dụng của đồng tiền này đã mở rộng từ thanh toán bán lẻ và chi trả lương sang các dịch vụ công, thanh toán giữa doanh nghiệp và giao dịch xuyên biên giới.

Tuy nhiên, mức độ phổ biến của e-CNY trong thanh toán tiêu dùng vẫn tương đối thấp. Người dân Trung Quốc vốn đã quen sử dụng những nền tảng thanh toán hiện có như Alipay và WeChat Pay, khiến Bắc Kinh gặp khó khăn trong việc khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng rộng rãi đồng tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành.

Alipay do Ant Group vận hành, một công ty liên kết với Alibaba Group Holding – tập đoàn sở hữu tờ South China Morning Post. Trong khi đó, WeChat Pay là dịch vụ thanh toán do Tencent Holdings vận hành.

Hôm thứ Tư, ông Zhu Min, cựu Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cho biết trong một bài viết đăng trên Nhân Dân Nhật Báo – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc – rằng việc mở rộng sử dụng nhân dân tệ sẽ hỗ trợ Trung Quốc đạt được tăng trưởng chất lượng cao. Theo ông, đồng tiền này cũng có thể tạo ra một lựa chọn thay thế, góp phần ổn định hệ thống tài chính quốc tế trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng.

Trong tháng 8, tám ngân hàng, trong đó có Ngân hàng Bình An, Ngân hàng Thượng Hải và Ngân hàng Hàng Châu, đã tham gia mạng lưới e-CNY.

Trước đó, vào tháng 6, có 26 tổ chức tài chính trong và ngoài Trung Quốc tham gia một nền tảng thanh toán xuyên biên giới bằng nhân dân tệ kỹ thuật số, kết nối các thị trường như Thái Lan, Qatar và Brazil.

Tháng 1, Trung Quốc tiến hành cải tổ lớn khuôn khổ vận hành nhân dân tệ kỹ thuật số, chuyển định hướng của đồng tiền này từ dạng “tiền mặt kỹ thuật số” sang “tiền gửi kỹ thuật số”. Theo cơ chế mới, số dư trong các ví đã được xác minh có thể sinh lãi và được đưa vào khuôn khổ áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng.

Theo SCMP