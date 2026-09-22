Nhân dân nhất trí cao Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh An Giang

Nhân dân nhất trí cao Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 06/8/2026 tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và trình kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh An Giang; Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn kèm theo dự thảo Đề án, Phiếu lấy ý kiến Nhân dân và tài liệu có liên quan gửi Ủy ban nhân dân các xã; đồng thời, đề nghị báo và phát thanh, truyền hình địa phương đăng tải các tài liệu phục vụ lấy ý kiến Nhân dân trên các trang báo, cổng thông tin điện tử.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân các xã đã ban hành kế hoạch, đăng tải công khai nội dung Đề án và các tài liệu liên quan trên các trang, cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa ấp và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân các xã đã ban hành Kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến Nhân dân; chỉ đạo Trưởng ấp thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận để thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến có từ 03 đến 05 thành viên. Đồng thời, chỉ đạo Công an các xã phối hợp với Trưởng ấp rà soát, lập danh sách các hộ gia đình theo từng ấp và thông báo công khai danh sách hộ gia đình, tên đại diện hộ gia đình trên địa bàn để Nhân dân biết; rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm không bỏ sót đại diện hộ gia đình thuộc diện được lấy ý kiến. Tổ chức các hội nghị chuyên đề ở ấp và lồng ghép với các nội dung khác để tuyên truyền phổ biến công khai, rộng rãi đến đông đảo Nhân dân trên địa bàn; kịp thời hướng dẫn, giải thích đối với những nội dung Nhân dân còn băn khoăn, thắc mắc.

Kết quả, 275.252/288.726 hộ gia đình đồng ý Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh An Giang, đạt tỷ lệ 95,33%. Trong đó, một số đơn vị hành chính cấp xã có tỷ lệ đồng ý cao như: Châu Phú 100%; Thoại Sơn 99,94%; Kiên Lương 99,92%; Phú Hòa 99,91%; An Minh 99,72%; Ba Chúc 99,69%...

Bên cạnh đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cũng đã cho ý kiến biểu quyết về Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh An Giang với tỷ lệ tán thành cao.

Toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh An Giang./.