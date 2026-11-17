Người dân xã Lai Đồng tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng đường giao thông, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tại thôn Chiềng Đồng 2, người dân đã đóng góp 188 triệu đồng xây dựng 2 tuyến đường nội đồng, tổng chiều dài 470 m. Cùng với đó, xã Lai Đồng hỗ trợ 79 tấn xi măng, trị giá 118,5 triệu đồng, tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tại thôn Vèo, chính quyền xã hỗ trợ 58 tấn xi măng; người dân đóng góp 45 triệu đồng và 3 ngày công lao động để xây dựng tuyến đường nội thôn dài 350 m, rộng 3 m, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ở các thôn Đoàn Kết và Thừ, người dân đóng góp 135 triệu đồng, 135 ngày công để xây dựng các tuyến đường với tổng chiều dài 650 m. Các công trình này được chính quyền xã hỗ trợ 134,5 tấn xi măng, trị giá 201,5 triệu đồng.

Như vậy, trong đợt triển khai các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm nay, 4 thôn đã huy động được 368 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Nhân dân; chính quyền xã hỗ trợ 271,5 tấn xi măng, trị giá 407,25 triệu đồng để xây dựng các công trình giao thông.

Sự chung sức của người dân cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn xã Lai Đồng.