Sau lễ khai mạc hoành tráng, rực rỡ sắc màu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức bước vào những ngày tranh tài sôi động. Trong bức tranh chung ấy, Hà Nội tiếp tục là một trong những đoàn thể thao nhận được nhiều sự chú ý.