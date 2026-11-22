Nhân dân là người hưởng thụ các giá trị văn hóa
Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Thủ đô Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhan-dan-la-nguoi-huong-thu-cac-gia-tri-van-hoa-246261122191732475.htm