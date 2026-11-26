Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu có chiều dài khoảng 119km. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu dài khoảng 69,5km, đi qua 8 xã, gồm: Mường Than, Pắc Ta, Tân Uyên, Mường Khoa, Bản Bo, Khun Há, Bình Lư, Tả Lèng và phường Tân Phong. Dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc, sơ bộ tổng mức đầu tư 50.990 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, tạo điều kiện kết nối Lai Châu với các trung tâm kinh tế, thúc đẩy giao thương, du lịch và thu hút đầu tư.

Theo rà soát, diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 550ha, trong đó có đất ở, đất trồng lúa, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và các loại đất khác; dự kiến có trên 1.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Tại bản Bản Hon (xã Khun Há), gia đình anh Tao Văn Coóng có đất canh tác và nhà ở nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Dù việc thu hồi đất sẽ tác động đến cuộc sống, sản xuất, song gia đình anh vẫn ủng hộ chủ trương này. Anh Coóng chia sẻ: Gia đình tôi hoàn toàn đồng thuận, ủng hộ chủ trương xây dựng đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, giúp giao thông thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Chúng tôi mong muốn dự án sớm triển khai thực hiện.

Còn tại bản Duy Phong (phường Tân Phong), hơn 50 hộ có đất đai, tài sản nằm trong phạm vi dự kiến triển khai dự án. Thời gian qua, cán bộ phường, bản tích cực tuyên truyền, thông tin về ý nghĩa, lợi ích của công trình; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bà Đỗ Thị Thọ - Trưởng bản Duy Phong cho biết: Qua tuyên truyền, bà con hiểu rõ hơn ý nghĩa của dự án và cơ bản đồng tình, ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Người dân mong muốn được bồi thường, hỗ trợ phù hợp đối với diện tích đất, tài sản bị ảnh hưởng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các gia đình.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các cuộc họp bản, tổ dân phố và đối thoại trực tiếp. Cùng với phổ biến chủ trương, phạm vi thu hồi đất, các xã, phường chú trọng thông tin về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ở xã Bình Lư, tuyến cao tốc đi qua địa bàn khoảng 5,3km, ảnh hưởng đến diện tích đất khoảng 22,3ha với 120 hộ gia đình và 3 tổ chức. Xã đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; phối hợp với chủ đầu tư rà soát ranh giới thu hồi đất, xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu. Đến nay, địa phương đã kiểm đếm sơ bộ 15/15 hộ có khả năng phải di chuyển nhà ở và kiểm đếm tài sản đối với 97 hộ. Đặc biệt, thông qua các cuộc họp bản, lấy ý kiến trực tiếp, về cơ bản 100% số hộ được lấy ý kiến đồng thuận với chủ trương triển khai dự án.

Đối với xã Mường Than, tuyến cao tốc đi qua địa bàn khoảng 6,9km, dự kiến ảnh hưởng đến 154 hộ gia đình, trong đó khoảng 114 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư. Ngoài ra, có khoảng 43 ngôi mộ của 24 hộ gia đình cần di dời. Trước khối lượng công việc lớn, xã đã tổ chức tuyên truyền tại 4 bản: Sắp Ngụa, Chít, Nậm Sáng, Noong Thăng; đồng thời, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân và họp các hộ bị ảnh hưởng để thông tin về dự án, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Ông Khổng Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Mường Than thông tin: Qua các cuộc họp bản và đối thoại trực tiếp, người dân từng bước nắm rõ thông tin về dự án, hiểu được ý nghĩa của dự án đối với phát triển địa phương. Đến nay, đa số các hộ trên địa bàn đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương triển khai công trình.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị đã bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng phạm vi tuyến chính cho các địa phương; hoàn thành bàn giao bổ sung cọc mốc tại 5/5 nút giao và 2/2 trạm dừng nghỉ. Các địa phương đang phối hợp rà soát phạm vi thu hồi đất, kiểm đếm tài sản và xác định các vị trí liên quan phục vụ triển khai dự án. Đối với một số hạng mục đường gom, đường công vụ và công trình phụ trợ, phạm vi giải phóng mặt bằng tiếp tục được cập nhật khi có đầy đủ số liệu khảo sát, thiết kế chi tiết. Sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là điều kiện quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ.