Nhân dân đánh giá cao chủ trương khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội sáng 17/10. Ảnh: Media QH

Nhân dân đánh giá cao chính sách chăm sóc sức khỏe

Theo báo cáo, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Cấp xã, phường cơ bản hoạt động hiệu quả, chủ động triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo an sinh xã hội. Nhân dân cũng phấn khởi trước việc Nhà nước quan tâm điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Media Quốc hội

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế và người có công với cách mạng tiếp tục nhận được sự đồng tình, đánh giá cao. Đặc biệt, "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" lan tỏa lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, cử tri đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc mở rộng cơ hội học tập, tổ chức lại hệ thống trường học và tăng cường đầu tư cho vùng khó khăn. Việc hoàn thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp vào đầu năm học 2026-2027 được đánh giá là bước tiến quan trọng trong cải thiện điều kiện học tập tại các xã biên giới.

Đáng chú ý, Nhân dân trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân, chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe người dân.

Cử tri cũng bày tỏ tin tưởng vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng tình với việc xử lý các vụ án lớn về kinh tế, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả và lừa đảo trực tuyến.

Lo ngại thuốc giả, thực phẩm chức năng giả

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn trước nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp có thể tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, gây áp lực lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Đáng chú ý, tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, nhất là lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản, khiến người dân lo lắng. Các vấn đề về tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông và đuối nước cũng được quan tâm.

Các ĐBQH dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Media Quốc hội

Trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm, cử tri băn khoăn về tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả và thực phẩm chức năng giả. Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, đòi hỏi tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí và ngập úng tại một số thành phố lớn, vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cử tri cũng phản ánh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương còn chậm do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gây phiền hà.

Việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính chậm cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xuống cấp, lãng phí tài sản công.