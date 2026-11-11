Nhân dân các địa phương tưng bừng ngày hội Đại đoàn kết

* Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến chung vui với bà con Nhân dân thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết của bà con Nhân dân thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm.

Thôn Nà Ta hiện có 79 hộ với 338 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm. Dù còn không ít khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn chiếm trên 12%, nhưng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại đây đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố bền chặt. Hằng năm, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa duy trì trên 93%; thôn Nà Ta xuất sắc đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2026.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ trò chuyện cùng bà con thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên ghi nhận và biểu dương nỗ lực vươn lên của bà con nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên thôn Nà Ta tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, hành động linh hoạt, kịp thời. Nhân dân trong thôn cần phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh hỏi thăm tình hình phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hoá của bà con thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm.

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc nhân rộng các mô hình hiệu quả, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng tới xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã và của tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Hoa

* Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khuổi Niếng, xã Vĩnh Tuy.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Khuổi Niếng.

Thôn Khuổi Niếng có 270 hộ với 998 nhân khẩu thuộc 8 dân tộc cùng sinh sống. Trong năm qua, Nhân dân trong thôn đoàn kết, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào “Nhà sạch - khuôn viên đẹp”, “Nhà sạch - đường ngõ sạch”. Nhiều gia đình chỉnh trang nhà ở, chăm sóc khuôn viên, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đến nay, 80% số hộ có nhà xây kiên cố, 90% số hộ đã kết nối Internet.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức tặng lẵng hoa của tỉnh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Khuổi Niếng.

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng các công trình công cộng. Trong năm, thôn vận động được 250 triệu đồng và 90 ngày công để mở rộng tuyến đường đội 3 dài 300 m, mặt đường rộng 5 m. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, tạo dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu. Năm 2026, thôn có 260/270 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 44 triệu đồng. Toàn bộ người dân trong thôn có thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo và trẻ từ 6 đến 14 tuổi đến trường đều đạt 100%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức và đại diện Viettel Tuyên Quang tặng quà Ban Quản lý thôn Khuổi Niếng, xã Vĩnh Tuy.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức biểu dương những kết quả Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Khuổi Niếng đạt được. Đồng chí đề nghị thôn tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những việc chung của thôn cần được bàn bạc công khai, dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thôn cần quan tâm hỗ trợ 14 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo ổn định đời sống, phấn đấu có nhiều hộ thoát nghèo trong năm 2027.

Bên cạnh đó, bà con nhân rộng các mô hình trồng keo, bồ đề, quế, cây dược liệu, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bảo đảm an toàn sinh học, nâng cao hiệu quả chế biến chè và dăm gỗ. Thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, người dân có thể học hỏi kỹ thuật, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và từng bước xây dựng sản phẩm đặc trưng đạt chuẩn OCOP.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức thăm tuyến đường vừa được mở rộng từ nguồn đóng góp của doanh nghiệp và người dân Đội 5.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thôn cần huy động nguồn lực để bê tông hóa, mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xóm từ 3 m lên 5 m và lắp đặt rãnh thoát nước. Cùng với đó gìn giữ tiếng nói, làn điệu dân ca của các dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, chăm lo công tác khuyến học và sức khỏe Nhân dân. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín trong vận động Nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự.

Đối với xã Vĩnh Tuy cần ưu tiên hỗ trợ thôn tháo gỡ khó khăn về giao thông, triển khai các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân.