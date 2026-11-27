Ngày 27/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thái Bình.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 21h45 ngày 24/11, anh Đặng Thành Công (SN 1999, trú tại thôn Tăng Bổng, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ đặt xe đi Hà Nội.

Khu vực cầu Độc Lập, phường Thái Bình. Ảnh: Google Map.

Trong quá trình di chuyển, anh Công được một nam thanh niên gửi định vị để đến đón. Sau khi lên xe, người này yêu cầu tài xế tiếp tục di chuyển đến khu vực gầm cầu Độc Lập, phường Thái Bình để đón thêm 2 nam thanh niên khác.

Tại đây, các đối tượng đe dọa, yêu cầu anh Công xuống xe, sau đó chiếm đoạt 2 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại iPhone rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an phường Thái Bình triển khai lực lượng, xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn và tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 21h ngày 25/11, lực lượng công an đã bắt giữ Lại Đức Côn (SN 1996, trú tại xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) và Cao Văn Đoàn (SN 2000, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên). Cả hai được xác định có liên quan đến vụ cướp tài sản nói trên.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, đồng thời xác minh, truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.