Nhân Cơ ước tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 9 tháng đạt 16,25 %

UBND xã Nhân Cơ vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026.

Sản xuất nhôm thỏi tại Nhà máy điện phân nhôm Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Nhân Cơ phát triển ổn định. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 16,25%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 993,12 tỷ đồng, bằng 97,58% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 27,588 tỷ đồng, bằng 61,15% kế hoạch, trong đó, vốn do UBND xã quyết định đầu tư 10,870 tỷ đồng/12,617 tỷ đồng, đạt 86,15% kế hoạch; vốn do UBND tỉnh quyết định đầu tư và giao xã làm chủ đầu tư đạt 16,718 tỷ đồng/32,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn nông thôn đạt 100% so với kế hoạch;100% hộ dân cư nông thôn của xã dùng nước hợp vệ sinh. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,78%.

UBND xã Nhân Cơ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế được hội nghị xác định cần tiếp tục tập trung trong thời gian còn lại của năm. Cụ thể như về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đồng đều giữa các nguồn vốn; tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện năm 2026 chưa cao.

Công tác triển khai các quy hoạch chi tiết còn gặp khó khăn do nguồn kinh phí bố trí cho công tác quy hoạch còn hạn chế; quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính và đơn thư trên địa bàn xã còn nhiều việc phải làm.

Nhân Cơ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân để hoàn thành tăng trưởng kinh tế năm 2026

Những tháng cuối năm 2026, Nhân Cơ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; tiếp tục hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, xã đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông nông thôn; giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; huy động tốt các nguồn lực; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...