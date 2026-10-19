Nhân Cơ gần dân, sát dân, lắng nghe, tạo đồng thuận để thúc đẩy phát triển

Xã Nhân Cơ tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, đối thoại với người dân, doanh nghiệp

Lắng nghe để kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Vừa qua, xã Nhân Cơ tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với Nhân dân năm 2026, do các đồng chí Phan Anh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và Trần Công Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã đã thông tin đến người dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từ đầu năm 2026 đến nay. Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, chính quyền địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới, gắn với việc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm cá nhân của các đồng chí lãnh đạo.

Đồng chí Trần Công Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị đối thoại giữa chính quyền địa phương với Nhân dân xã

Từ đó, trong không khí dân chủ, cởi mở và xây dựng, hàng chục lượt ý kiến của người dân và đại diện doanh nghiệp đã được nêu trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến tập trung vào 8 lĩnh vực thiết thực, gắn liền với đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh, gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch và quản lý sử dụng đất; nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn; bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất; chất lượng cơ sở vật chất giáo dục, y tế; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, người dôi dư sau sắp xếp; thu gom rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

Nhiều người dân, doanh nghiệp ghi nhận tinh thần cầu thị của lãnh đạo địa phương tại các hội nghị

Đây đều là những vấn đề được người dân quan tâm, đồng thời cũng là những nội dung cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và các cơ quan chuyên môn để từng bước giải quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Ông Đặng Tấn Huynh, thôn 3, xã Nhân Cơ cho biết, qua các hội nghị đối thoại gần đây, ông đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nông thôn, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa. Theo ông, giao thông và điện là 2 lĩnh vực cần được quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn, bởi đây là những điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho người dân sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Huynh cũng ghi nhận tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc của lãnh đạo xã trong quá trình giải trình, trả lời các ý kiến của người dân. Theo ông, việc lãnh đạo địa phương trực tiếp lắng nghe, trao đổi và làm rõ từng vấn đề thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm, hướng đến phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Từ những ý kiến được nêu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn và đội ngũ cán bộ, công chức tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục thuộc thẩm quyền; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc gây phiền hà, khiến người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Đồng chí Phan Anh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Cơ thường xuyên xuống cơ sở, hỏi thăm đời sống người dân

Cùng với đó, xã tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Những yêu cầu này không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần xây dựng môi trường hành chính thuận lợi, tạo sự tin tưởng để người dân và doanh nghiệp yên tâm sinh sống, đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo đồng chí Phan Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Cơ, bên cạnh các hội nghị được tổ chức tại công sở, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Công an xã còn tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân ngay từ thôn, bon, khu dân cư. Việc đưa hoạt động đối thoại đến gần hơn với cơ sở giúp chính quyền nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong đời sống, từ đó chủ động tìm hướng giải quyết phù hợp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng

Không chỉ quan tâm đến những vấn đề dân sinh, xã Nhân Cơ còn chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp, xem đây là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Với tinh thần cởi mở, đồng hành, xã duy trì tổ chức các buổi cà phê với doanh nghiệp và người dân. Đây là dịp để các bên gặp gỡ trong không khí gần gũi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình hoạt động, trao đổi về nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Xã Nhân Cơ duy trì hằng tuần cà phê với doanh nghiệp và người dân nhằm tạo cơ hội cởi mở hơn cho các bên trao đổi các ý kiến, hiến kế cho phát triển

Từ những cuộc gặp gỡ, kết nối này, cộng đồng doanh nghiệp xã Nhân Cơ đã thành lập Hội Doanh nghiệp xã nhằm tăng cường hợp tác, liên kết và cùng nhau phát triển.

Theo ông Trương Công Toàn, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Nhân Cơ, bước đầu hội đã có 70 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tự nguyện tham gia. Ngay tại đại hội, các đại biểu và Hội Doanh nghiệp xã Nhân Cơ đã vận động được 54,7 triệu đồng, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng 1 căn nhà trị giá 100 triệu đồng cho gia đình chính sách. Trước đó, nhiều doanh nghiệp cũng đã đóng góp rất lớn cùng với xã trong công tác an sinh xã hội.

Hội Doanh nghiệp Nhân Cơ vừa được thành lập với 70 hội viên

Có thể thấy, khi người dân được lắng nghe, doanh nghiệp được chia sẻ và những kiến nghị chính đáng được xem xét, giải quyết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cũng được củng cố.

Xã Nhân Cơ huy động được sự đồng thuận của đông đảo Nhân dân vào các mục tiêu, kế hoạch phát triển

Đây cũng là biểu hiện cụ thể của việc thực hiện quy chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Với cách làm lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm đối tác đồng hành và hiệu quả phục vụ làm mục tiêu, những hoạt động gần dân, sát dân sẽ tiếp tục tạo nền tảng để xã Nhân Cơ tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.