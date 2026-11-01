Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone: Tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào

Trong bối cảnh quan hệ Việt - Lào đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nội hàm "gắn kết chiến lược" ngày càng được cụ thể hóa, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước trong nhiệm kỳ mới. Đây cũng là dịp để hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện, tăng cường phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành kết quả hợp tác cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Sonexay Siphandone trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 6/2026. Ảnh: Phạm Thắng

Củng cố nền tảng tin cậy, mở rộng chiều sâu hợp tác

Quan hệ Việt - Lào có nền tảng chính trị đặc biệt sâu sắc, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng được củng cố và phát triển bền vững.

Sau khi hai Đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên thăm chính thức, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Các chuyến thăm đã đề ra định hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm (12/2025), hai nước chính thức nâng tầm quan hệ, bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược”, xác lập những nguyên tắc nền tảng và định vị mới cho quan hệ song phương trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Sonexay Siphandone trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 6/2026. Ảnh: Phạm Thắng

Hai bên cũng phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào, góp phần tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác giữa ba nước. Các tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Trên nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có những chuyển biến tích cực. Hai bên đã ký kết 4 văn kiện nhân dịp kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 48. Việt Nam hiện có 300 dự án đầu tư tại Lào, chỉ riêng 7 tháng đầu năm nay đã có thêm 20 dự án được đầu tư vào Lào với vốn đầu tư đăng ký đạt 638,3 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế 7,04 tỷ USD.

Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Hợp tác giáo dục, đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hai bên tích cực triển khai Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030, cùng với Nghị định thư hợp tác đào tạo giai đoạn 2022-2027. Năm 2025, Việt Nam dành cho Lào 1.160 suất học bổng theo thỏa thuận, đồng thời cấp bổ sung 25 suất học bổng theo như đề nghị của phía Lào; và Lào dành 60 suất học bổng cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Sonexay Siphandone trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 6/2026. Ảnh: Phạm Thắng

Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và địa phương hai nước tiếp tục được triển khai thực chất, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình song phương. Công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế tiểu vùng. Việt Nam đã tích cực ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các vai trò quốc tế quan trọng trong năm 2025.

Đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, thực chất

Trong tổng thể quan hệ Việt - Lào, hợp tác giữa hai Quốc hội luôn được các thế hệ Lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm vun đắp, phát triển với nhiều hình thức phong phú, trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Tính chất đặc biệt trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp, tích cực chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong soạn thảo Hiến pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban Quốc hội, đào tạo chuyên gia, chuyên viên; phối hợp với Chính phủ và Mặt trận hai nước; ủng hộ việc ký kết các thỏa thuận hợp tác, phê chuẩn các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ; phối hợp chặt chẽ trong giám sát thực hiện các thỏa thuận, dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước; hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Năm 2025, Quốc hội hai nước đã phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển” nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn giữa hai nước. Lễ bấm nút xuất bản online đã diễn ra tại Vientiane, Lào trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân (2/12/2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến đồng chí Sonexay Siphandone trên cương vị Thủ tướng Lào trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 6/2026. Ảnh: Phạm Thắng

Có thể nói, hợp tác thực chất, sâu sắc giữa Quốc hội hai nước không chỉ thúc đẩy, tạo nền tảng pháp lý cho quan hệ song phương mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng, phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở mỗi nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội không chỉ là yêu cầu tất yếu từ mối quan hệ chính trị đặc biệt mà còn gắn trực tiếp với nhiệm vụ hiện thực hóa nội hàm "gắn kết chiến lược", thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư... giữa hai nước. Những dự án kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại và đầu tư, trong đó có các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt kết nối ra biển... đều cần có cơ chế, chính sách đồng bộ và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan của hai nước, nhất là vai trò của Quốc hội trong việc kịp thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong cuộc hội kiến đồng chí Sonexay Siphandone (trên cương vị Thủ tướng Lào) ngày 8/6/2026 đã khẳng định "Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào tạo hành lang pháp lý vững chắc, đồng hành và hỗ trợ tối đa cho Chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác đã cam kết”.

"Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào tạo hành lang pháp lý vững chắc, đồng hành và hỗ trợ tối đa cho Chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác đã cam kết”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thể hiện rõ cách tiếp cận của Quốc hội Việt Nam đối với hợp tác nghị viện: không tách rời hoạt động của cơ quan lập pháp khỏi yêu cầu phát triển chung của quan hệ hai nước. Thông qua chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, hai Quốc hội có thể góp phần tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác được triển khai.

Trên cương vị Thủ tướng Lào trước đây, đồng chí Sonexay Siphandone cũng đánh giá rất cao vai trò của hợp tác Quốc hội giữa hai nước, luôn tích cực ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước về xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và duy trì phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Sonexay Siphandone trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 6/2026. Ảnh: Phạm Thắng

Gần đây nhất, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào, tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 8/10/2026, đồng chí Sonexay Siphandone tiếp tục nhấn mạnh vai trò của Quốc hội, khẳng định "Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và hiệp định hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước".

"Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và hiệp định hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước". Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Việc đồng chí Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới, là một dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước. Chuyến thăm không chỉ tiếp nối mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo Quốc hội hai nước qua các nhiệm kỳ, mà còn tạo thêm động lực, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Quốc hội hai nước trong thúc đẩy hợp tác song phương, tiếp tục hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường "gắn kết chiến lược" trong giai đoạn phát triển mới.

Từ sự thống nhất trong nhận thức đến phối hợp trong hành động, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tiếp tục chia sẻ trách nhiệm hoàn thiện thể chế, giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao và tạo điều kiện pháp lý cho hợp tác giữa hai nước. Đó cũng là cách để quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục được vun đắp bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.