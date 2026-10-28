Nhân chứng vụ tai nạn tàu cao tốc Tây Ban Nha: 'Nhiều người bị hất tung'

Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc giữa các thị trấn Mora và Orgaz, gần Toledo (Tây Ban Nha) ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 64 người thiệt mạng sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha ngày 28/10. Vụ tai nạn buộc đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt Adif đình chỉ hoạt động trên tuyến nối thủ đô Madrid với vùng Andalusia ở miền Nam đất nước.

Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay. Hồi tháng 1, một vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc trên cùng tuyến đường đã khiến 46 người thiệt mạng.

Tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha, ít nhất 64 người chết Hai đoàn tàu cao tốc va chạm tại Tây Ban Nha khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, nhiều toa trật bánh. Hành khách được sơ tán khi công tác cứu hộ khẩn trương triển khai.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ được điều động

Theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp 112 của vùng Castilla-La Mancha, họ nhận được tin báo về vụ va chạm lúc 8h45 sáng 28/10 theo giờ địa phương.

Thông tin ban đầu cho thấy một đoàn tàu của hãng Iryo đang dừng hoặc di chuyển với tốc độ thấp thì bị tàu cao tốc AVE do Renfe, công ty đường sắt quốc gia Tây Ban Nha vận hành, đâm trúng. Cú va chạm khiến một phần tàu AVE trật khỏi đường ray, trong khi nhiều toa của tàu Iryo cũng bị trật bánh.

Mức độ tàn phá tại hiện trường khiến lực lượng cứu hộ phải triển khai chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn. Theo phóng viên CNN có mặt tại tỉnh Toledo, hàng chục xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cảnh sát đã được điều động. Ít nhất ba trực thăng cũng tham gia hỗ trợ, trong khi các xe cứu thương liên tục ra vào khu vực phong tỏa.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân tại những toa tàu bị hư hại nghiêm trọng. Một số toa của tàu cao tốc AVE bị nghiêng sang một bên sau khi trật bánh. Lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha đã dựng nhiều lều tại hiện trường để phục vụ công tác ứng phó.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thi thể sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc giữa hai thị trấn Mora và Orgaz, gần Toledo (Tây Ban Nha) ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Một đơn vị ứng phó khẩn cấp quân sự cũng được triển khai đến khu vực xảy ra tai nạn. Trong khi đó, tại thị trấn Urda thuộc tỉnh Toledo, một điểm hỗ trợ được mở để Hội Chữ thập đỏ chăm sóc người bị thương, cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho những người cần trợ giúp.

Theo ước tính ban đầu của cơ quan khẩn cấp, mỗi đoàn tàu chở khoảng 400 hành khách vào thời điểm xảy ra va chạm. Những hành khách không bị thương nặng được sơ tán khỏi hiện trường bằng xe buýt.

Một số người cho biết họ đang được đưa đến điểm đến ban đầu là thành phố Sevilla. Trong số hành khách được sơ tán có công dân Tây Ban Nha, Brazil và nhiều quốc gia khác.

Nhân chứng bàng hoàng kể vụ tai nạn

Patricia, một hành khách ngồi ở toa thứ ba của tàu cao tốc AVE do Renfe vận hành, kể với CNN rằng đoàn tàu của cô đã dừng khoảng 20 phút trước khi tai nạn xảy ra. Thông báo trên tàu khi đó cho biết tuyến đường đang có mật độ giao thông cao.

“Sau đó, tàu bắt đầu chạy trở lại và có lẽ chưa đầy ba phút sau, vụ va chạm xảy ra”, Patricia kể.

Theo lời nữ hành khách, cú va chạm dường như kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể.

“Một số người bị hất tung lên không trung. Tôi thì không. Tôi ngồi ở phía bên trái nên có lẽ vì vậy mà không bị hất lên, nhưng cảnh tượng thật khủng khiếp”, cô nói.

Theo Patricia, một phần kết cấu của đoàn tàu đã đâm vào toa nơi cô ngồi. Tuy nhiên, theo lời kể của cô, toa tàu này thậm chí không phải nơi chịu thiệt hại nặng nhất.

Hành khách rời khỏi khu vực sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc. Ảnh: Reuters.

Frederic Barrileia, du khách đến từ Philippines, cũng có mặt trên đoàn tàu Iryo bị đâm trúng. Ông cho hay mình và vợ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

“Chúng tôi rất sốc. Tôi có cảm giác như bị hất văng khỏi ghế”, ông nói với Reuters.

Hai vợ chồng có thể tự rời khỏi tàu sau khi cửa toa tự động mở. Theo lời ông Barrileia, những hành khách trong toa của họ chủ yếu bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, ghi nhận nhiều hành khách không bị thương đi bộ dọc con đường gần đó, mang theo hành lý sau khi rời tàu. Trong khi hoạt động cứu hộ tiếp diễn, xe cứu thương, trực thăng, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa vẫn túc trực tại khu vực.

Chính quyền kêu gọi người dân hiến máu

Sau vụ tai nạn, chính quyền vùng Castilla-La Mancha kêu gọi người dân hiến máu nhằm hỗ trợ công tác cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân.

“Hiến máu. Sự chung tay của các bạn hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng”, chính quyền khu vực viết trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi người dân đến hiến máu tại Alcázar de San Juan, Ciudad Real và Toledo.

Vụ tai nạn xảy ra trong thời điểm nhạy cảm đối với chính trường Tây Ban Nha, khi Thủ tướng Pedro Sánchez đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 29/11.

Nhà chức trách tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ va chạm, xác minh số người thương vong và triển khai các biện pháp hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng. Adif chưa khôi phục hoạt động trên tuyến đường sắt nối Madrid với vùng Andalusia.

Hiện trường hai tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha Ít nhất 64 người thiệt mạng sau khi hai tàu cao tốc va chạm tại tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha, trên tuyến đường sắt nối Madrid với Seville.