Nhân chứng vụ sập nhà ở TPHCM: Tiếng nổ như bom, người đi đường ngã nhào

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Cảnh nghẹt thở giải cứu nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập nhà ở TPHCM

Đến 15h ngày 13/11, khu vực hiện trường vụ nổ gây sập nhà nghiêm trọng trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, vẫn bị lực lượng chức năng TPHCM phong tỏa nghiêm ngặt. Bên trong, các đơn vị nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nghi còn mắc kẹt và khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang tìm kiếm nạn nhân nghi mắc kẹt sau sự cố sập nhà. Ảnh: Tuấn Hùng

Sống gần hiện trường, anh Phong vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc kinh hoàng: "Lúc đó tôi đang ở nhà thì giật mình bởi một tiếng nổ cực lớn như bom giữa khu dân cư. Sức ép khủng khiếp khiến tường nhà rung bần bật, đồ đạc rơi lả tả. Chạy ra ngoài thì thấy căn nhà kinh doanh gas bên cạnh đã đổ sập hoàn toàn, khói bụi mịt mờ cả một đoạn đường. Sức ép mạnh đến mức nhiều người đi xe máy qua đây giật mình ngã nhào xuống đường, ai nấy đều hoảng loạn tháo chạy".

Cùng chung nỗi sợ hãi, anh Nguyễn Đình Hùng, một người dân sống gần khu vực, kể thêm: "Lúc đó tôi nghe một tiếng nổ rất lớn, tưởng là nổ bình điện. Chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng hỗn loạn, khói bốc lên mịt mù và toàn bộ khu vực bị cúp điện. Ai nấy đều hoảng sợ chạy ra đường".

Khu vực hiện trường vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba đã được lực lượng chức năng rào chắn, phong tỏa nghiêm ngặt, hạn chế người và phương tiện qua lại. Ảnh: Tuấn Hùng

Bà Công – người dân sinh sống tại khu vực này – cho biết sự cố xảy ra quá đột ngột. Ban đầu, người dân xung quanh đều lầm tưởng là tiếng nổ từ trạm biến áp. "Tôi và bà con ở đây cứ nghĩ là nổ bình điện chứ không ai nghĩ là nổ gas. Khi chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa bùng phát, nhiều đồ đạc bay tung tóe, khói bụi mù mịt", bà Công bàng hoàng kể lại.

Chỉ trong khoảng 20 phút sau tiếng nổ lớn, cảnh tượng bao trùm khu vực là một màu trắng xóa, khói bụi mịt mờ dày đặc như sương mù. Khói dày đến mức người dân không thể thấy rõ đường đi. Các nhân chứng đứng bán hàng trực tiếp tại hiện trường cho biết, sức ép từ vụ nổ đã hất văng nhiều vật dụng bay lên trời trước khi phủ kín không gian.

Bà Công kể lại khoảnh khắc nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn. Ảnh: Tuấn Hùng

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: PC07

Sập nhà, cảnh sát cứu người khỏi đống đổ nát

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, vào lúc 11h05 trưa nay, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo xảy ra vụ sập nhà tại địa chỉ số 81 - 83 - 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM. Ngay lập tức, đơn vị đã điều động nhiều lực lượng tinh nhuệ phối hợp ứng cứu, bao gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH (thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn và gây hư hỏng nặng nề cho các căn nhà liền kề (số 83, 85...). Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Một nạn nhân mắc kẹt được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi đống đổ nát và bàn giao cho đội ngũ y tế sơ cứu tại hiện trường trưa 13/11. Ảnh: PC07

Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, Đại tá Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, gấp rút di dời các mảng bê tông lớn chắn lối vào và tháo dỡ kết cấu đổ nát để mở đường, tạo khoảng trống tiếp cận người bị vùi lấp.

Nhờ sự nỗ lực khẩn trương, đến hơn 15h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được nạn nhân thứ 10 ra khỏi đống đổ nát và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.

Khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC khi sử dụng khí gas Từ sự cố trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM khuyến cáo các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định an toàn để phòng ngừa cháy nổ. Người dân cần chọn bình gas có nguồn gốc rõ ràng, còn nguyên vẹn, đã kiểm định, còn hạn sử dụng và niêm phong đúng quy định; đồng thời dùng bếp gas chính hãng có tính năng tự ngắt an toàn (bếp mini phải có van ngắt trực tiếp). Bình gas phải đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, cách các thiết bị điện tối thiểu 1,5m, tuyệt đối không đặt trong phòng hay hầm kín và nghiêm cấm hành vi sang chiết trái phép. Khi phát hiện rò rỉ gas, người dân cần nhanh chóng báo động cho mọi người di chuyển đến nơi an toàn, lập tức khóa van bình và tạm thời bịt kín chỗ rò bằng băng keo hoặc xà phòng. Tuyệt đối không bật lửa, dùng điện thoại hay bật/tắt các thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa. Cuối cùng, hãy mở hết cửa để thông thoáng không khí và gọi ngay lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114 để được hỗ trợ.

Tuấn Kiệt