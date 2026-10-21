Nhân chứng tiết lộ tình tiết đáng chú ý vụ tài xế ô tô bị đâm tử vong ở Hà Nội: Nghi phạm liên tục đập cửa, chất vấn chuyện tình cảm

Vụ người đàn ông bị đâm tử vong trong ô tô trên phố Bắc Cầu, Hà Nội, khiến người dân khu vực bàng hoàng. Theo lời kể của các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm nhiều lần đi xe máy áp sát ô tô, đập cửa kính và chất vấn người bên trong về chuyện tình cảm.

Theo người dân sống gần hiện trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 20/10, tại khu vực gần ngõ 212 Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Chị Vân Hạnh, một người dân trên đường Bắc Sơn, cho biết chiếc ô tô sau đó mất lái, lao vào tường nhà. Chứng kiến sự việc, chị vẫn chưa hết hoảng sợ.

Bà Hoa cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc đã có khá đông người đến can ngăn. Ảnh: Như Hoàn.

“Đầu ô tô đâm thẳng vào đây, chú ấy (nạn nhân) mất lái nên đâm vào. Chú đó bị đâm hay sao mà ô tô đánh tay lái đâm luôn vào cửa nhà mình. Mình về mà vẫn hãi, cứ ở trong nhà chứ có dám ra đâu”, chị Hạnh kể.

Bà Phạm Thị Hoa, một nhân chứng khác, cho biết trước khi xảy ra vụ việc, một người đàn ông đi xe máy đã nhiều lần áp sát chiếc ô tô, đập cửa và yêu cầu người bên trong xuống xe.

Theo lời bà Hoa, người này dùng búa đập vỡ cửa kính rồi thò tay vào tấn công người trong xe. Thấy vậy, bà đã ra can ngăn nhưng không thành công.

Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Như Hoàn.↵

Trong lúc xảy ra sự việc, người đi xe máy liên tục chất vấn tài xế về việc có quan hệ bất chính với vợ mình hay không. Bà Hoa cho biết đã nghe thấy người trong ô tô đáp lại: “Bằng chứng đâu?”.

Sau đó, một thanh niên xuất hiện can ngăn nên bà Hoa trở về nhà làm việc. Bà không ngờ sự việc lại diễn biến nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả chết người.

Người dân bàn tán về vụ việc. Ảnh: Như Hoàn.

Cũng theo lời nhân chứng này, người đàn ông đi xe máy được cho là đã mang theo búa từ trước, còn con dao dùng để tấn công nạn nhân được cho là lấy từ một hàng thịt gần đó. Bà ước tính sự việc kéo dài khoảng 15-20 phút và nhận định mâu thuẫn có thể xuất phát từ chuyện ghen tuông.

Bà Hoa còn cho biết, trong những ngày trước đó, người đàn ông đi xe máy đã nhiều lần xuất hiện tại khu vực. Tuy nhiên, đây là thông tin theo quan sát của nhân chứng, chưa phải kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/10, tại khu vực gần ngõ 212 Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội, một người đàn ông đi xe máy được cho là đã chặn ô tô rồi dùng dao tấn công tài xế. Nạn nhân bị thương nặng, mất nhiều máu và tử vong tại ghế lái.

Tối cùng ngày, Công an phường Bồ Đề phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ nghi phạm. Cơ quan công an đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra vụ việc, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.

Hiện những lời kể của nhân chứng mới phản ánh diễn biến họ quan sát được tại hiện trường. Nguyên nhân vụ việc và động cơ của nghi phạm vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.