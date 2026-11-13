Nhân chứng kể về vụ nổ làm sập nhiều căn nhà

Video hiện trường vụ nổ

Sự việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày tại căn nhà kinh doanh gas cách cầu Tân Thuận khoảng 1km. Sức ép vụ nổ làm căn nhà này đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà xung quanh hư hỏng tường và mái tôn.

Tại hiện trường, các mảng bê tông, tường gạch, mái tôn cùng kết cấu thép sập đổ ngổn ngang, văng ra mặt đường.

Nhớ lại khoảnh khắc xảy ra sự việc, chị Hương Giang (nhà gần hiện trường) kể: “Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ rất lớn. Chạy ra lan can nhìn, tôi thấy khói bụi đen bốc lên mù mịt, sau đó lại nghe thêm một tiếng nổ lớn nữa”.

Vụ nổ khiến nhiều người bị thương. Ảnh: HT

Sống gần khu vực xảy ra vụ việc, anh Tùng kể, tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, kèm khói bụi bao trùm đoạn đường. Nhiều người đi xe máy giật mình, thậm chí bị sức ép làm ngã vào lề đường. Người dân xung quanh cũng chạy ra xem sự việc.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường. Ảnh: HT

Sống cách hiện trường hơn một căn nhà, anh Long vẫn chưa hết lo lắng khi cảm nhận rõ rung chấn lúc vụ nổ phát ra. Anh Long kể: “Tôi chạy ra ngoài thì thấy một phần căn nhà đổ sập, hai căn nhà bên cạnh cũng hư hại. Cả gia đình tôi hô hoán nhau chạy ra ngoài. May mắn không ai bị thương nhưng nhiều đồ đạc trong nhà hư hại”.

Vụ nổ khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn. Ảnh: HT

Theo lời kể của nhiều nhân chứng, ngay sau tiếng nổ, một số người bị thương đã tự tìm cách chui ra ngoài qua các khe hở của đống đổ nát. Các nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Người dân địa phương cũng thông tin cơ sở này đã kinh doanh gas nhiều năm và thường xuyên sang chiết, đổi các bình gas mini.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã phong tỏa hiện trường. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cẩu và phương tiện chuyên dụng được huy động để tháo dỡ kết cấu, di dời các mảng bê tông lớn nhằm tìm kiếm người mắc kẹt. Khu vực xung quanh được ngắt điện để bảo đảm an toàn; xe cứu thương và nhân viên y tế túc trực tiếp nhận nạn nhân.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: HT

Trước đó, Báo SGGP thông tin về vụ nổ nghi do khí gas tại căn nhà kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TPHCM) khiến một số căn nhà liền kề đổ sập, nhiều người bị thương.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn rà soát trong đống đổ nát và thống kê thiệt hại. Ông Phạm Hồng Lộc, Chủ tịch UBND phường Tân Thuận cho biết địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ nổ khiến nhiều người bị thương. Ảnh: HT

Theo Công an TPHCM, đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đưa 4 người mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài an toàn.