AP đưa tin, giới chức địa phương cho biết, tính đến đêm 28/11, vụ nổ gần một trường học ở ngoại ô Asadabad, tỉnh Kunar, Afghanistan, đã khiến ít nhất 120 người thương vong, hầu hết là trẻ em.

"Vụ nổ xuất phát từ kho chứa vật liệu nổ nằm gần trường học. Kho chứa này là của các công ty khai thác mỏ ở Afghanistan", một quan chức cho hay.

Người dân kiểm tra bên trong một lớp học ngổn ngang mảnh kính vỡ, cặp sách và sách vở sau vụ nổ tại một ngôi trường ở ngoại ô Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 28/11/2026. Ảnh: AP/Shafiullah Kakar.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Abdul Mateen Qani cho biết số người tử vong là 10 trong khi 110 người khác bị thương.

Hình ảnh từ một phòng bệnh trong bệnh viện cho thấy nhiều trẻ nhỏ đang được điều trị vết thương.

Noor Rahman, cư dân sống gần trường học, kể lại rằng ông đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy bụi bốc lên.

"Tôi vội chạy đến trường vì con cháu chúng tôi cũng đang ở trong đó. Tôi lao vào một căn phòng, nơi có tiếng la hét, và nhìn thấy cháu gái mình đang cử động. Tôi vội vàng dọn sạch gạch đá và cố gắng đưa cháu ra ngoài, cùng những người bị thương khác", Noor Rahman nhớ lại.

Một em nhỏ bị thương được điều trị tại bệnh viện ở Asadabad ngày 28/11/2026. Ảnh: AP/Shafiullah Kakar.

Ông Haji Sulaiman, người có con trai bị thương trong vụ nổ, cho biết ông đang trên đường đến cửa hàng của mình thì nghe thấy tiếng nổ.

"Khi đến tôi, tôi thấy các cháu nhỏ bị thương, một số mái nhà bị sập", Sulaiman kể.

Theo quan chức tỉnh Kunar, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.