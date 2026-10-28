Nhân chứng kể khoảnh khắc kinh hoàng khi 2 tàu cao tốc lao vào nhau

Hiện trường vụ tai nạn.

Trả lời nhật báo El País, ông Jesús Jerónimo, 54 tuổi, cho biết ông ngồi ở toa số 2 trên đoàn tàu cao tốc đi Seville.

“Tôi đang làm việc trên máy tính xách tay thì cảm thấy đoàn tàu đột ngột tăng tốc rất mạnh, khiến tôi lao vào chiếc ghế phía trước”, ông kể lại.

“Có người bị hất văng khỏi tàu. Chúng tôi nghĩ tàu đã trật bánh. Sau đó, mọi người lần lượt tìm cách thoát ra ngoài và nhận ra đoàn tàu bị nghiêng. Có rất nhiều người bị thương và nhiều người vẫn còn hoảng loạn. Tôi nhìn thấy giấy tờ vương vãi trên sàn và một đứa trẻ may mắn không bị thương. Lúc đó, chúng tôi hỗ trợ lực lượng cứu hộ, dùng tay giữ các túi dịch truyền cho nạn nhân. Trong khi đó, lính cứu hỏa tập trung xử lý khu vực đoàn tàu bị hư hại nặng nhất”, ông Jerónimo nói.

Ông cho biết đoàn tàu của mình đang dừng lại không lâu sau khi rời ga Atocha ở Madrid, khoảng 20 phút sau khi khởi hành, rồi tiếp tục di chuyển trước khi xảy ra vụ va chạm kinh hoàng giữa 2 tàu cao tốc.

Hình ảnh hai đoàn tàu gặp nạn nhìn từ trên cao.

Hình ảnh hai đoàn tàu gặp nạn nhìn từ trên cao.

Theo bà Esther Padilla, người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha, tổng cộng khoảng 544 hành khách có mặt trên hai đoàn tàu cao tốc va chạm gần tỉnh Toledo. Trong đó, đoàn tàu của hãng Iryo chở 147 người, còn đoàn tàu của hãng Renfe chở 397 người.

Hãng đường sắt Iryo cho biết đã kích hoạt “toàn bộ quy trình ứng phó khẩn cấp” sau khi đoàn tàu của hãng va chạm với tàu Renfe. Hãng đồng thời thông báo hủy tất cả các chuyến tàu khởi hành từ ga Madrid-Puerta de Atocha đi về hành lang đường sắt phía nam. Hiện Iryo chưa xác định được thời điểm khôi phục hoạt động.

Một hành khách khác tên Miguel, đi cùng một số đồng nghiệp trên toa phía sau của một trong hai đoàn tàu, cũng kể lại khoảnh khắc xảy ra tai nạn trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh COPE.

“Chúng tôi nghe thấy một tiếng động cực lớn, một cú va đập khủng khiếp kéo dài khoảng 10 giây, khiến chúng tôi có cảm giác đoàn tàu sắp trật bánh. Qua cửa sổ bên phải, chúng tôi nhìn thấy một đoàn tàu bị phá hủy nặng nề. Tôi đoán đó là đoàn tàu còn lại”, ông Miguel nói với Reuters.

Số người thiệt mạng đã tăng lên 46.

Theo báo El Español, dẫn nguồn từ cơ quan bảo vệ dân sự, ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu gần Toledo. Giới chức địa phương cảnh báo số người tử vong có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm và tiếp cận các khu vực bị hư hại nặng.

Nếu con số thương vong được xác nhận, đây có thể trở thành một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha trong lịch sử hiện đại.

Vụ việc cũng làm dấy lên những lo ngại về an toàn đường sắt, đặc biệt khi một vụ tai nạn giữa các đoàn tàu cao tốc thuộc cùng hai hãng vận hành, trên cùng tuyến đường, đã xảy ra hồi tháng 1, khiến 46 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn hồi tháng 1 xảy ra gần Adamuz, thuộc tỉnh Córdoba, sau khi một đoàn tàu trật bánh và đâm vào đoàn tàu chạy ngược chiều. Thảm họa khi đó làm bùng lên tranh luận về mức đầu tư cho công tác bảo trì và nâng cấp hệ thống đường sắt của Tây Ban Nha trong những năm gần đây.