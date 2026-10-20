Nhận chìm 200.000m³ vật chất xuống biển Quảng Trị: Giám sát thế nào?

Khu vực Cảng Hòn La (Quảng Trị), nơi triển khai dự án nâng cấp luồng hàng hải với khối lượng vật chất nạo vét dự kiến nhận chìm xuống biển là 200.000 m³.

Ngày 20/10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã cho phép Công ty cổ phần Cảng Hòn La sử dụng khu vực biển để nhận chìm 200.000m³ vật chất nạo vét, phục vụ dự án nâng cấp luồng hàng hải Hòn La.

Theo đó, khu vực biển được giao thuộc vùng biển xã Phú Trạch, có diện tích 17,2 ha, độ sâu từ 23,16m đến 24,35m. Doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng khu vực biển đúng vị trí, phạm vi, mục đích và các điều kiện đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Để kiểm soát nguy cơ tác động đến môi trường biển, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình sử dụng khu vực biển.

Hoạt động nhận chìm phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm, hủy hoại hệ sinh thái biển, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản hoặc cản trở giao thông hàng hải và những hoạt động hợp pháp khác trên biển.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu dừng ngay hoạt động nhận chìm nếu phát hiện các chỉ số quan trắc môi trường vượt giới hạn cho phép, xảy ra sự cố ô nhiễm hoặc xuất hiện tình trạng sạt lở đê, kè, bờ biển.

Doanh nghiệp chỉ được tiếp tục triển khai sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục, đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Cảng Hòn La phải tổ chức nạo vét và nhận chìm đúng thiết kế, công nghệ và biện pháp thi công đã được phê duyệt; chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, tràn dầu và hóa chất trong quá trình thực hiện.

Doanh nghiệp cũng phải triển khai các giải pháp hạn chế tác động đến hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tàu cá hoạt động trong khu vực.

Trường hợp hoạt động nạo vét, nhận chìm gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Việc cho phép nhận chìm 200.000m³ vật chất nạo vét nằm trong kế hoạch nâng cấp luồng hàng hải Hòn La, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đường biển, nâng cao năng lực khai thác cảng.

Hiện nay, luồng hàng hải Hòn La mới đáp ứng cho tàu có trọng tải đến 10.000 DWT ra vào trong điều kiện đầy tải. Việc nạo vét, nâng cấp luồng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn hơn, nâng cao năng lực vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của Khu kinh tế Hòn La và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, việc nâng cấp luồng hàng hải còn tạo điều kiện phát triển dịch vụ logistics, tăng khả năng kết nối vận tải biển, phục vụ hoạt động trung chuyển hàng hóa quốc tế cho Lào và các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan.