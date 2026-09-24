Nhận 'chạy' sổ đỏ cho đất rừng nhà nước quản lý, một cá nhân lừa đảo 17 tỷ đồng

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ một giao dịch mua bán bất động sản giữa ông L.T.T. (người bán) và ông N.V.T. (người mua). Trong quá trình xác minh tính pháp lý, cơ quan chức năng xác định phần đất được giao dịch này thực chất có nguồn gốc là đất rừng đang được Nhà nước quản lý.

Đối tượng Vũ Đình Quang - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Dù biết rất rõ nguồn gốc pháp lý bất khả xâm phạm của khu đất này, Vũ Đình Quang vẫn cố tình đưa ra các thông tin gian dối. Quang khẳng định rằng bản thân có khả năng "chạy" các cửa để làm trót lọt thủ tục cấp sổ đỏ cho toàn bộ phần diện tích đất rừng nói trên.

Hoàn toàn tin tưởng vào những lời hứa hẹn mà Vũ Đình Quang tạo ra, nạn nhân đã chuyển cho Quang tổng số tiền là 17 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Vũ Đình Quang không thực hiện (và thực tế là không thể thực hiện) bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã cam kết.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.