Nhãn Châu Thành nâng tầm giá trị nông sản Đồng Tháp

Nhãn Châu Thành trồng tập trung tại xã Phú Hựu (trước đây là xã An Nhơn, An Hiệp, Phú Hựu, An Phú Thuận và thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) với diện tích hơn 1.020ha.

Hiện nhiều nhà vườn trồng nhãn đã thay đổi phương thức canh tác theo hướng giảm phân bón hóa học, ứng dụng vi sinh hữu cơ tự ủ (IMO), xử lý ra hoa rải vụ và chuyển đổi số, giúp nâng tầm giá trị nhãn Châu Thành và vươn ra thị trường quốc tế.

Diện tích nhãn Châu Thành tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông dân xã Phú Hựu xử lý cho nhãn ra hoa rải vụ, không thu hoạch đồng loạt, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vườn nhãn của ông Nguyễn Thanh Bình ở xã Phú Hựu sản xuất theo hướng hữu cơ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lãnh đạo Hợp tác xã Nông sản an toàn An Hòa (xã Phú Hựu) thăm, nắm tình hình canh tác nhãn của nông dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lãnh đạo Hợp tác xã Nông sản an toàn An Hòa (xã Phú Hựu) thăm, nắm tình hình canh tác nhãn của nông dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vườn nhãn của ông Nguyễn Thanh Bình ở xã Phú Hựu (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

“Nhãn Châu Thành - Đồng Tháp” đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nông dân chủ động xử lý thời điểm ra hoa khác nhau giữa các liếp nhãn trong cùng một vườn nhằm tránh thu hoạch đồng loạt. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

“Nhãn Châu Thành - Đồng Tháp” đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhà vườn xã Phú Hựu nuôi ong lấy mật trong vườn nhãn để tăng thu nhập và hỗ trợ việc thụ phấn hoa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nông dân trồng nhãn Châu Thành ủ men vi sinh IMO để làm phân bón hữu cơ, cải tạo đất. Ảnh: Nhựt An - TTXVN