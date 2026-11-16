Nhận cảnh báo hóa đơn vượt ngưỡng, doanh nghiệp cần làm gì?

Cảnh báo để xác minh, chưa phải kết luận

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nhận được cảnh báo sử dụng hóa đơn vượt ngưỡng từ cơ quan thuế. Không ít trường hợp không chủ ý vi phạm nhưng vẫn phát sinh rủi ro thuế, như lập hóa đơn sai thời điểm hay hóa đơn đầu vào thiếu hồ sơ chứng minh giao dịch. Từ thực tế đó, cơ quan thuế đang mở rộng phương thức quản lý thuế điện tử dựa trên dữ liệu. Trong bối cảnh đó, cảnh báo sử dụng hóa đơn vượt ngưỡng trở thành nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Chia sẻ tại chương trình “Lắng nghe, chia sẻ và kết nối - Đồng hành cùng người nộp thuế” do Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, chuyên viên chính, Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế cho biết, cơ quan thuế đưa ra cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong sử dụng hóa đơn điện tử. Chẳng hạn, doanh nghiệp xuất hóa đơn giá trị lớn nhưng chưa có thông tin tương ứng về nguồn hàng. Trường hợp khác là doanh số phát sinh không phù hợp với quy mô, năng lực hoạt động thực tế.

Để nhận diện các dấu hiệu này, cơ quan thuế sử dụng dữ liệu hóa đơn điện tử, hồ sơ khai thuế doanh nghiệp đã gửi và được chấp nhận, cùng dữ liệu thu thập từ các cơ quan chức năng. Từ nguồn dữ liệu đó, cơ quan thuế so sánh số liệu doanh nghiệp kê khai với số liệu trên hệ thống. Dù vậy, cảnh báo mới là dấu hiệu để tiếp tục đối chiếu, xác minh.

Toàn cảnh chương trình.

“Đối với mỗi cảnh báo này thì chưa đủ cơ sở để kết luận ngay doanh nghiệp đó có xuất hóa đơn khống hay có hành vi vi phạm hay không, mà cơ quan thuế còn phải xem xét các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và hồ sơ giải trình của doanh nghiệp”, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu nhấn mạnh.

Bà Thu cho hay, hiện không có quy định pháp lý chung về ngưỡng an toàn áp dụng cho mọi doanh nghiệp. Khi đánh giá một cảnh báo, cơ quan thuế xem xét đặc điểm ngành nghề, mô hình kinh doanh, nguồn hàng, nhân lực, năng lực tài chính và điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế xác định cảnh báo có phù hợp hay không và hướng xử lý tương ứng.

Hồ sơ chứng minh quyết định kết quả giải trình

Từ thực tế tư vấn, bà Hà Thị Nhâm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ kế toán thuế Minh Đức cho biết, cảnh báo vượt ngưỡng thường rơi vào trường hợp hóa đơn đầu vào ít, trong khi hóa đơn đầu ra vượt ngưỡng. Doanh nghiệp cần xem lại mô hình kinh doanh của mình. Với mặt hàng phải xuất hóa đơn lẻ, số lượng hóa đơn sử dụng sẽ lớn.

“Chính vì vậy mà chúng ta phải có bộ hồ sơ chứng minh rất kỹ để nếu có bị giải trình thì cũng có hồ sơ chứng từ đầy đủ lên cơ quan thuế”, bà Nhâm chia sẻ. Bà cũng lưu ý, với những trường hợp đúng là thuộc diện rủi ro, doanh nghiệp sẽ phải giải trình và có thể bị truy thu, xử phạt.

Bà Ngọc Thu khuyến nghị doanh nghiệp không đợi nhận cảnh báo mới kiểm tra. Ngay từ khâu lập hóa đơn, doanh nghiệp cần bảo đảm mỗi hóa đơn phản ánh đúng giao dịch thực tế và có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp cũng cần thường xuyên đối chiếu dữ liệu hóa đơn với sổ sách kế toán và hoạt động kinh doanh thực tế. Khi nhận cảnh báo, doanh nghiệp cần rà soát, xác định nguyên nhân và gửi hồ sơ giải trình đầy đủ, đúng hạn.

Theo kinh nghiệm của bà Nhâm, doanh nghiệp nên đọc kỹ công văn để nắm rõ nội dung và thời hạn giải trình. Tiếp đó, doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu đi kèm, như hồ sơ về doanh thu chênh lệch hay chi phí. Nếu còn điểm chưa rõ, doanh nghiệp có thể liên hệ cán bộ thuế qua số điện thoại ghi trong công văn để giải trình chuẩn xác, hạn chế đi lại.

Trường hợp doanh nghiệp không giải trình hoặc giải trình chưa đầy đủ, cơ quan thuế sẽ tiếp tục đánh giá mức độ rủi ro. Tùy trường hợp, cơ quan thuế có thể yêu cầu bổ sung thông tin, xác minh tình trạng hoạt động hoặc đưa vào kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên, bà Thu lưu ý, việc không giải trình đúng hạn chưa phải căn cứ để tự động chuyển doanh nghiệp sang trạng thái không hoạt động tại địa điểm đăng ký kinh doanh (trạng thái 06). Việc ban hành thông báo ngừng sử dụng hóa đơn cũng phải có đủ căn cứ pháp lý và đúng trình tự quy định.

“Cảnh báo rủi ro không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn ngay. Cảnh báo là cơ sở để cơ quan thuế tiếp tục yêu cầu người nộp thuế rà soát cũng như xác minh lại”, bà Thu khẳng định.

Có thể thấy, cảnh báo hóa đơn vượt ngưỡng là bước sàng lọc để xác minh, chưa phải kết luận vi phạm. Kiểm soát từ khâu lập hóa đơn, lưu đủ hồ sơ và giải trình đúng hạn chính là cách để doanh nghiệp bảo vệ quyền sử dụng hóa đơn, nâng cao tuân thủ thuế, qua đó yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.